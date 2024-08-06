Депутат ЗакС Крупник предложил наказание за отсутствие триколора на знаке авто

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник выступил с инициативой временно лишать прав за отсутствующее изображение государственного флага на государственном регистрационном знаке автомобиля.
Он объяснил, что отсутствие флага на номерах автомобиля выглядит как неуважение к обществу и стране.
До этого пресс-служба администрации города Кемерово предупредила местных водителей о временном ограничении дорожного движения на основном пролетном строении Кузбасского моста.
Ранее в Павлово-Посадском городском округе Московской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле».
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«Прошу рассмотреть возможность внесения отдельных изменений в Кодекс об административных нарушений в части установления наказания за отсутствующее изображение государственного флага на ГРЗ», — приводит RT текст обращения Крупника на имя начальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения генерал-лейтенанта полиции Михаила Черникова.
До этого пресс-служба администрации города Кемерово предупредила местных водителей о временном ограничении дорожного движения на основном пролетном строении Кузбасского моста.
«Вторую действующую сейчас полосу займет техника, необходимая для проведения монолитных работ. Проезд по одной оставшейся полосе будет осуществляться реверсивно, им будет управлять регулировщик», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы.
Ранее в Павлово-Посадском городском округе Московской области сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле».
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Мелисса Тимофеева