Стало известно, где самые безаварийные водители

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Исследование Российского союза автостраховщиков (РСА) показало, что наибольшее число безаварийных водителей в России проживает в Москве и Санкт-Петербурге.
Как передают «Известия», в пятёрке этого рейтинга также Московская область, Ленинградская область и Пермский край.
Напротив, меньшее число таких водителей в Республике Дагестан, Чеченской республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.
До этого сообщалось о восстановлении движения на МКАД в районе Бесединского моста после аварии с участием двух грузовиков.
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Напротив, меньшее число таких водителей в Республике Дагестан, Чеченской республике, Республике Тыва и Республике Ингушетия.
До этого сообщалось о восстановлении движения на МКАД в районе Бесединского моста после аварии с участием двух грузовиков.
«Движение на внешней стороне 19 км МКАД восстановлено», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2024 года количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием пьяных водителей в России сократилось на 19%.
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Мелисса Тимофеева