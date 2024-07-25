Россияне заявили об ухудшении культуры вождения в своих регионах

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Опрос группы «Ренессанс страхование» (MOEX: RENI) и сервиса «Автокод» показал, что 53% россиян считают, что за последний год культура вождения в их регионах ухудшилась.
68% опрошенных высказали мнение о том, что водители на дороге стали агрессивнее.
При этом стало известно, что несмотря на это респонденты стали реже попадать в ДТП, чем годом ранее.
До этого сообщалось, что в Кузбассе водитель «Рено Флюенс» сбил 8-летнего ребёнка.
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При этом стало известно, что несмотря на это респонденты стали реже попадать в ДТП, чем годом ранее.
«В этом году в ДТП попадал каждый четвёртый респондент (20% — один раз и 4% — два раза либо чаще), тогда как год назад — каждый третий (26% — один раз и 7% — два раза и более)», — приводит RT результаты исследования.
До этого сообщалось, что в Кузбассе водитель «Рено Флюенс» сбил 8-летнего ребёнка.
«Предварительно 52-летний водитель автомобиля «Рено Флюенс» при повороте направо совершил наезд на 8-летнего пешехода, который по регулируемому пешеходному переходу пересекал дорогу на разрешающий сигнал пешеходного светофора на самокате. В результате ребёнок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы полиции Кузбасса.Ранее пятнадцать человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Краснодарском крае.
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Мелисса Тимофеева