В ходе рейда «Ребёнок в автомобиле» в Павловском Посаде нашли одно нарушение

Фото: Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Павлово-Посадском городском округе сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Ребёнок в автомобиле». Целью было предотвратить нарушение правил перевозки детей, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Автоинспекторы останавливали автомобили, рассказывали водителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства, о том, как правильно установить детское кресло и о тяжёлых последствиях, к которым приводит неправильная перевозка малышей. В большинстве случаев ДТП детское кресло спасает ребёнку жизнь. Инспекторы вручили каждому водителю памятки.
По данным администрации муниципалитета, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено всего одно нарушение правил перевозки детей в автомобиле.
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«Нахождение в автомобиле ребёнка в специальном удерживающем кресле — одно из главных требований Правил дорожного движения к перевозке детей до 12 лет. К сожалению, многие водители пренебрегают безопасностью маленьких пассажиров, не осознавая, что ценой такой беспечности может стать детская жизнь», – отметили в ГАИ.
По данным администрации муниципалитета, за время проведения профилактического мероприятия было выявлено всего одно нарушение правил перевозки детей в автомобиле.
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Лора Луганская