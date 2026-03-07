Депутат Журавлев раскритиковал россиян за переезд и отдых в ОАЭ
Россиянам, которые переехали жить или отдыхать в Объединённые Арабские Эмираты, следовало учитывать наличие на территории страны американских военных объектов. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.
По его словам, в ОАЭ расположены авиационная база Аль-Дафра и военно-морская база Джебель-Али. Парламентарий отметил, что людям, выбирающим этот регион для жизни, инвестиций или отдыха, стоило учитывать особенности региональной политики и отношения арабских стран с соседями.
Журавлев добавил, что сейчас туристам сложно покинуть зону конфликта: часть рейсов отменяется, а в некоторых местах, по его словам, запасы продовольствия рассчитаны примерно на десять дней. Также на фоне напряжённости дешевеет недвижимость.
В то же время депутат Светлана Журова подчеркнула, что не все россияне находятся в ОАЭ из-за отдыха или инвестиций. По её словам, многие работают там или тренируются для участия в спортивных соревнованиях. Она также отметила, что Эмираты являются партнёром России и сами оказались в сложной ситуации.
