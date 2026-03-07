Рябков назвал преждевременными разговоры о новом договоре по СНВ

07 марта 2026, 14:02

Фото: iStock/ronniechua

Обсуждать параметры нового соглашения по контролю над вооружениями, которое может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях, пока преждевременно. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.