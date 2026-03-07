Рябков назвал преждевременными разговоры о новом договоре по СНВ
Обсуждать параметры нового соглашения по контролю над вооружениями, которое может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях, пока преждевременно. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
По его словам, любые рассуждения о параметрах будущего соглашения на данный момент носят сугубо теоретический характер. Рябков напомнил, что США отклонили предложение Москвы продолжить ещё на год соблюдать основные количественные ограничения на стратегические вооружения после истечения срока действия договора.
При этом, по словам замглавы МИД, Вашингтон выдвинул альтернативную инициативу, связав возможность заключения нового соглашения с обязательным участием Китай. Рябков отметил, что китайская сторона последовательно заявляет о нежелании участвовать в подобных договорённостях на данном этапе. В связи с этим, по его мнению, сейчас нет оснований говорить о подготовке нового соглашения по контролю над вооружениями.
