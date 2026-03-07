Депутат Гурулев назвал слухами сообщения о передаче Россией разведданных Ирану
Депутат Госдумы и генерал Андрей Гурулев прокомментировал сообщения СМИ о том, что Россия могла передавать разведывательные данные Ирану о расположении американских баз. Об этом сообщает «Осторожно Media».
Он заявил, что подобная информация находится на уровне слухов. По его словам, достоверные сведения по этой теме вряд ли будут раскрыты. Гурулев отметил, что никто никогда не скажет правду о подобных вопросах.
Ранее CNN сообщил, что Москва якобы могла делиться с Тегераном разведданными о размещении военных объектов США, которые могли быть использованы при ракетных ударах. Американский президент Дональд Трамп отказался комментировать публикацию. На вопрос журналиста во время круглого стола, посвящённого студенческому спорту, он ответил, что обсуждаемая тема не имеет отношения к текущей дискуссии и назвал вопрос неуместным.
