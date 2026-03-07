Филиппины переходят на четырёхдневную рабочую неделю из-за роста цен на топливо
Власти Филиппины временно введут четырёхдневную рабочую неделю для государственных учреждений на фоне роста мировых цен на топливо из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщил президент страны Фердинанд Маркос — младший
Новый режим работы начнёт действовать с 9 марта. Мера касается только государственных органов.
При этом сокращённая рабочая неделя не затронет экстренные службы — полицию, пожарных и другие ведомства, от работы которых зависит оперативная помощь населению. Одновременно правительство потребовало от государственных структур сократить потребление электроэнергии и топлива на 10–20%. По словам Маркоса, мера носит временный характер и направлена на экономию ресурсов на фоне подорожания энергоресурсов.
