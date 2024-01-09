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Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство

Канадский хоккеист СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство
09 января 2024, 12:54
Фото: iStock/JessAerons

Фото: iStock/JessAerons

Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Указ главы российского государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что в июле прошлого года Лайпсик выразил желание принять российское гражданство, в результате чего отправил письмо Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля следующего года.

Примечательно, что в нашей стране помимо СКА североамериканец выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». А в текущем сезоне в четырнадцати матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре очка.


Ранее олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям.

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Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к российским хоккеистам и чиновникам
09 января 2024, 12:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям. Об этом Гашек написал в социальной сети X.
По словам Гашека, российские спортсмены не смогут участвовать в международных соревнованиях, пока «РФ не покинет Украину».

«Всем российским хоккеистам и чиновникам: либо вы поддерживаете специальную военную операцию, либо нет», — написал в социальной сети спортсмен.
Отмечается, что данный комментарий стал ответом на слова Бориса Михайлова и Владислава Третьяка о низком уровне молодежного чемпионата мира 2024 года без российской сборной.

Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года отстранила хоккеистов РФ от участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе.

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Умер чемпион мира по футболу 1974 года Беккенбауэр
08 января 2024, 19:34

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

Чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Франц Беккенбауэр скончался в 78 лет.
Футболист является одним из лучших защитников XX века, он дважды был обладателем «Золотого мяча», трижды - Кубка европейских чемпионов, а ещё Чемпионом Мира и Европы.

Будучи тренером Беккенбауэр приводил немецкую сборную к мировому чемпионству в 1990 году. Часто Беккенбауэр упоминается как футболист, изобревший амплуа футбольного либеро.

Франц Беккенбауэр провел более 400 матчей за мюнхенскую «Баварию».

Ранее сообщалось, что двукратный чемпион России в составе ЦСКА Богдан Шершун скончался в возрасте 42 лет.

Экс-футболист московского ЦСКА и сборной Украины Богдан Шершун умер в 42 года. Об этом сообщает Telegram-канал Украинской ассоциации футбола (УАФ). Причина смерти футболиста не сообщается.

«Выражаем искренние соболезнования родным и близким Богдана. Вечная память», - сказано в сообщении.
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#новости
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Тарасова раскритиковала дочь Тутберидзе и её партнёра Смолкина
Тарасова: фигуристы Дэвис и Смолкин ничего из себя не представляют
08 января 2024, 14:35

Фото: iStock/vkovalcik

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова подвергла критике потенциал танцевальной пары Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Матч ТВ» пишет, что, по мнению Тарасовой, дочь тренера Этери Тутберидзе и сын актера Бориса Смолкина, не демонстрируют высоких результатов.

«Они ничего из себя не представляют, только шумиха в прессе. Глеба вообще никто не знал», —говорит Татьяна Тарасова.
Дэвис и Смолкин будут участвовать в чемпионате Европы 2024 года, который пройдет в литовском Каунасе с 8 по 14 января. Фигуристы из России не поучаствуют в турнире из-за санкций ISU.

Ранее Skating Lesson пишет, что дочери Тутберидзе Диане Дэвис и Глебу Смолкину разрешили сменить спортивное гражданство.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разрешила танцевальному дуэту Диана Дэвис/Глеб Смолкин сменить спортивное гражданство. Об этом написал журналист Дейв Лиз. Они получили гражданство Грузии.

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Футболисты из Украины попросили Макрона не допускать россиян на ОИ-2024

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Футболисты из Украины попросили Макрона не допускать россиян на ОИ-2024
08 января 2024, 13:00

Фото: istockphoto/BalkansCat

Молодёжная сборная Украины по футболу подписала письмо, в котором обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону, парижскому мэру Анн Идальго, министру спорта Франции Амели Удеа-Кастера и организаторам Олимпийских игр-2024.
Украинские спортсмены попросили не допускать российских спортсменов до Олимпиады, пишет tribuna.com.

В марте прошлого года исполком МОК дал рекомендацию о допуске россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе. В том случае, если они не связаны с военными структурами стран и не выражали поддержку СВО.

Осенью МОК решил отстранить Олимпийский комитет России (ОКР) из-за того, что тот включил в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В письме украинские спортсмены и тренеры сообщили, что некоторые спортсмены, которых допустили до Игр в нейтральном статусе, не исполняют требования по допуску на турнир и выражают поддержку СВО.

Ранее исполняющий обязанности министра молодёжи и спорта страны Матвей Бедный, пишет BBC, сообщил, что бойкот Украиной летних Олимпийских игр 2024 года в Париже может привести к негативным последствиям. В отношении украинских спортсменов могут последовать санкционные ограничения, которые приведут к тому, что их попросят выступать в нейтральном статусе. Таким образом, Бедный подчеркнул рискованность байкотирования.

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Российский теннисист Рублёв стал победителем турнира в Гонконге
07 января 2024, 14:54

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка в мире выиграл турнир серии ATP-250 в Гонконге. В финале он обыграл представителя Финляндии Эмиля Руусувуори, занимающего 69-е место в мировой классификации, со счётом 6:4, 6:4.
Путь россиянина к решающему матчу не был простым, несмотря на то, что он был посеян на нём под первым номером. Кроме самого первого матча, во всех остальных для победы пришлось играть по три сета.

Особенно непростым выдался полуфинал, где Рублёву противостоял китаец Шан Цзюньчэн. Кроме оглушительной поддержки трибун, на стороне теннисиста из КНР зачастую были и местные линейные арбитры, все мало-мальски спорные моменты трактовали в пользу соотечественника. К чести Андрея, он не стал размениваться на перепалки со зрителями и судьями, что за ним частенько водится, и даже не ломал ракетки, а сосредоточился на игре. Это и помогло ему победить — матч закончился со счётом 4:6, 6:2, 6:3 в пользу российского теннисиста.

В финале пятой ракетке мира хватило двух сетов для того, чтобы доказать своё преимущество над соперником. В каждом из них он взял по одной подаче финна, и этого хватило для победы. Итоговый счёт 6:4, 6:4. Финал турнира Bank of China Hong Kong Tennis Open с призовым фондом 661 585 долларов продолжался 1 час 18 минут и принёс Андрею Рублёву первый титул в новом году.

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#фонд
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Российский футболист Лесовой начал процедуру получения гражданства Израиля
07 января 2024, 14:06

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой в ближайшее трансферное окно сменит клубную прописку и перейдёт в израильский клуб «Маккаби» из Хайфы. Чтобы не считаться в этой стране легионером, футболист запустил процедуру получения гражданства Израиля.
Стороны планируют подписать контракт на 3,5 года, сообщает издание Sport24. В ближайшие дни будет урегулирован вопрос перевода денежных средств за игрока между российским и израильским клубами. Кроме того, что Даниил не будет считаться легионером, став гражданином Израиля, он сможет легко и без проволочек получить разрешение на работу в этой стране.

За московское «Динамо» Лесовой выступает с 2020 года. За это время в 72 матчах за клуб полузащитник забил пять мячей и сделал 11 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 миллиона евро, однако окончательная сумма сделки между клубами не разглашается.

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Главе Федерации биатлона Петербурга Васильеву предлагали $10 тысяч за убийство
06 января 2024, 21:55

Фото: iStock/Wirestock

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что после окончания спортивной карьеры ему предлагали стать киллером. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Васильева, когда он завершил спортивную карьеру, то испытывал финансовые сложности. Поскольку он хорошо стрелял, то знакомый спортсмена предложил ему совершить выстрел, за который тот бы получил 10 тысяч долларов.

Васильев отметил, что ему в жизни повезло с учителями, так как он осознавал, что «один выстрел сделает он, а второй будет уже в него». Он также добавил, что прекратил общение с этим знакомым после такого предложения.

Олимпийский чемпион ​подчеркнул, что если бы согласился на это, то он бы уже не жил. Имя ​этого человека Васильев ​называть не стал, однако уточнил, что это был экс-спортсмен, который уже скончался.

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#выстрел
#врач
#спортсмен
#сын
#биатлон
#деньги
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Футболиста «Спартака» Промеса могут экстрадировать из ОАЭ в Нидерланды из-за фото
Спартаковцу Квинси Промесу грозит экстрадиция из ОАЭ в Нидерланды
06 января 2024, 19:10

Фото: istockphoto/Ildar Abulkhanov

Футболист московского «Спартака» и бывший игрок сборной Нидерландов может быть экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов на родину. Причина заключается в фотографии с празднования дня рождения в Дубае, которую спортсмен опубликовал в одной из социальных сетей.
В 2021 году Промес был признан в Нидерландах виновным в нанесении ножевого ранения своему племяннику во время семейной вечеринки. Суд приговорил его к восьми месяцам тюремного заключения. Между Нидерландами и ОАЭ существует договор об экстрадиции. Если голландские правоохранители увидят опубликованное фото, на котором футболисту дарят дорогое ювелирное украшение, они могут запросить его экстрадицию, и тогда власти Эмиратов обязаны будут его выслать.

На родине же голландца ждёт тюрьма. Необходимым условием является официальное уведомление властей ОАЭ от прокуратуры Нидерландов о том, что Промес находится на территории арабского государства. Представитель надзорного ведомства Страны тюльпанов дал понять, что им известно о нахождении соотечественника в ОАЭ, но не сообщил, направлялся ли туда запрос от прокуратуры.

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#нидерланды
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Российский теннисист Рублёв вышел в финал турнира ATP в Гонконге
06 января 2024, 15:37

Фото: РИА Новости/Александр Джорович

Посеянный под первым номером на турнире ATP Bank of China Hong Kong Tennis Open россиянин Андрей Рублёв в полуфинале обыграл китайского теннисиста Шан Цзюньчэна. В главном матче соревнований серии АТР-250 он встретится с финном Эмилем Руусувуори.
Спортсмен из страны Суоми на стадии 1/2 финала оказался сильнее австралийского теннисиста Себастьяна Офнера. Матч закончился со счётом 4:6, 7:5, 6:3. Рублёву также потребовалось три сета для того, чтобы сломить сопротивление Шан Цзюньчэна. Итоговый счёт 4:6, 6:2, 6:3 в пользу россиянина.

Вообще, следует отметить, что, несмотря на первый номер посева, путь Рублёва к главному матчу турнира был совсем не простым. В первом круге он в упорной и равной борьбе обыграл британца Лиама Броуди со счетом 6:4, 7:6 (10:8). Затем в 1/4 финала российский теннисист в трёх сетах обыграл француза Артура Фиса — 6:4, 1:6, 6:2. В этом матче Андрей, вообще-то отличающийся непростым характером и нередко устраивающий скандалы на корте, проявил себя как настоящий джентльмен. В одном из эпизодов судья показал аут на подаче Фиса. Рублёв проверил след от мяча и посоветовал французу взять видеопросмотр. Беспристрастная техника показала, что россиянин был прав и мяч попал в корт. Справедливость была восстановлена, а публика наградила российского спортсмена аплодисментами.

В полуфинале китайскому теннисисту откровенно симпатизировали местные линейные судьи, фиксируя все более-менее спорные моменты в пользу соотечественника. Но Андрей справился с давлением трибун и предвзятостью арбитров и вышел в финал, где поборется за главный трофей и солидные призовые с финном Руусувуори.

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