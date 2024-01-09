Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство

Футболист московского «Спартака» и бывший игрок сборной Нидерландов может быть экстрадирован из Объединённых Арабских Эмиратов на родину. Причина заключается в фотографии с празднования дня рождения в Дубае, которую спортсмен опубликовал в одной из социальных сетей.