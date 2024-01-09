Канадский хоккеист СКА получил российское гражданство

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Канадский нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство. Указ главы российского государства Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что в июле прошлого года Лайпсик выразил желание принять российское гражданство, в результате чего отправил письмо Путину. Его соглашение с петербургским клубом рассчитано до 30 апреля следующего года.
Примечательно, что в нашей стране помимо СКА североамериканец выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». А в текущем сезоне в четырнадцати матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре очка.
Ранее олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек рассказал, когда российские спортсмены смогут вернуться к международным соревнованиям.
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Примечательно, что в нашей стране помимо СКА североамериканец выступал за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». А в текущем сезоне в четырнадцати матчах КХЛ Лайпсик набрал четыре очка.
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Екатерина Коршунова