Депутат ЗС СПб Крупник призвал изменить правила трудоустройства в такси

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Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник заявил о необходимости изменить правила трудоустройства в такси в крупных городах и мегаполисах.
«Водители не знают дорог и маршрутов без использования навигатора, не владеют русским языком в должной мере, не знакомы с нормами этикета, допускают нарушение личных границ, совершают правонарушения и даже преступления и т. д. К потенциальному таксисту должны применяться повышенные требования к владению русским языком», — приводит RT текст обращения депутата на имя министра транспорта России Романа Старовойта.
До этого пресс-служба столичной Госавтоинспекции сообщила, что на неделе с 9 по 15 сентября на дорогах Москвы произошло 221 ДТП.
«За прошедшую неделю на дорогах Москвы зарегистрировано 221 ДТП, в которых три человека погибли и 233 получили ранения. В числе пострадавших 34 ребёнка. Наиболее распространенными видами ДТП стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов. В 22,4% случаев наездов на пешеходов аварии произошли в зоне действия переходов», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.
Ранее Министерство транспорта Московской области напоминало о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости вождения в нетрезвом виде.
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Мелисса Тимофеева