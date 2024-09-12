В Дмитровском городском округе провели рейд по борьбе с нелегальными перевозками отходов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
12 сентября 2024 года Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области совместно с Министерством экологии и природопользования, Министерством внутренних дел России и Главным управлением региональной безопасности Московской области провели рейд в городском округе Дмитровский по пресечению незаконной перевозки строительных отходов, грунта и мусора после сноса зданий, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
В результате рейда было проверено 20 единиц техники, у двух из которых отсутствовали необходимые документы для перевозки.
В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки строительного мусора, были отправлены на специальную стоянку. Таким образом удалось предотвратить сброс 60 кубометров строительного мусора.
Министерство по содержанию территорий Московской области продолжает свою работу по обеспечению экологической безопасности и борьбе с незаконными действиями в сфере обращения с отходами.
Ранее в Истре был предотвращён сброс отходов объёмом 60 кубических метров, а в Павловском Посаде — 30 кубических метров. В ходе мероприятия было проверено 17 единиц техники, у трёх из которых были обнаружены нарушения — отсутствие необходимых документов для перевозки. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела, а транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки строительных отходов, были задержаны.
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В отношении нарушителей были составлены протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки строительного мусора, были отправлены на специальную стоянку. Таким образом удалось предотвратить сброс 60 кубометров строительного мусора.
Министерство по содержанию территорий Московской области продолжает свою работу по обеспечению экологической безопасности и борьбе с незаконными действиями в сфере обращения с отходами.
Ранее в Истре был предотвращён сброс отходов объёмом 60 кубических метров, а в Павловском Посаде — 30 кубических метров. В ходе мероприятия было проверено 17 единиц техники, у трёх из которых были обнаружены нарушения — отсутствие необходимых документов для перевозки. В отношении нарушителей были возбуждены административные дела, а транспортные средства, использованные для нелегальной перевозки строительных отходов, были задержаны.
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Дайана Хусинова