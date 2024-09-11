Минтранс Московской области напоминает об опасности вождения в нетрезвом виде

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Во Всероссийский день трезвости Министерство транспорта Московской области напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости вождения в нетрезвом виде. Алкоголь ухудшает реакцию и искажает восприятие на дороге, что приводит к серьёзным последствиям в случае ДТП, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Для предотвращения нарушений правил дорожного движения в Московской области проводятся профилактические мероприятия. Сотрудники администраций округов и волонтёры дежурят на выходных на территории более 400 мест отдыха и притяжения жителей в малых населённых пунктах и городах. Госавтоинспекция региона регулярно проводит рейды, направленные на профилактику нетрезвого вождения.
Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения. Необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов в запрещённых местах и исключить вождение в нетрезвом виде. Не позволяйте своим близким и знакомым садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы стали свидетелем нетрезвого водителя, обратитесь в полицию по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.
Важно помнить, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет (статья 12.8 КоАП РФ). В случае повторного нарушения водителю грозит уголовная ответственность с возможностью штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы (статья 264.1 УК РФ).
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Министерство транспорта призывает водителей быть внимательными и ответственными участниками дорожного движения. Необходимо соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать обгонов в запрещённых местах и исключить вождение в нетрезвом виде. Не позволяйте своим близким и знакомым садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Если вы стали свидетелем нетрезвого водителя, обратитесь в полицию по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области: 8-495-692-70-66.
Важно помнить, что управление автомобилем в состоянии опьянения влечёт за собой административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет (статья 12.8 КоАП РФ). В случае повторного нарушения водителю грозит уголовная ответственность с возможностью штрафа до 500 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы (статья 264.1 УК РФ).
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Дайана Хусинова