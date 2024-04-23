Депутата Госдумы Журавлева возмутило, что россияне ценят свою жизнь

Фото: Telegram-канал депутата Алексея Журавлева
Депутат Госдумы Алексей Журавлев выразил недовольство тем, что российские граждане, по его мнению, ставят свою жизнь выше всего. Об этом он заявил на XIII форуме Лиги безопасного интернета, передает агентство «Регнум».
Журавлева считает, что такие люди могут предать интересы своей страны. По словам депутата, его самого с детства учили ставить интересы страны выше своих собственных, включая даже жизнь. Однако сейчас большинство считают свою жизнь главным приоритетом, недовольно отметил Журавлев.
Ранее Журавлев высказал предположение, что информация о наличии сверхдальних беспилотных летательных аппаратов на Украине представлена исключительно в качестве прикрытия.
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