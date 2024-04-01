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Депутат Журавлев рассказал, когда Киев признает причастность к терактам в РФ

Депутат Журавлев: Власти Украины признают вину после трибунала
01 апреля 2024, 18:58
Фото: iStock/sandsun

Фото: iStock/sandsun

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что нынешние власти Украины признают свою причастность к терактам в России только лишь после трибунала.
«Мы, конечно, можем потребовать арестовать и Зеленского, что было бы гораздо правильнее. Абсолютно бесполезное занятие требовать арестов государственных лиц от самой Украины», — добавил в беседе с NEWS.ru Журавлев.

При этом, он выразил уверенность, что трибунал над киевскими властями обязательно состоится после завершения СВО.


Ранее в Службе внешней разведки (СВР) России сообщили, что Госдепартаменту США и американским спецслужбам поставили задачу снять подозрения о причастности президента Украины Владимира Зеленского и его окружения к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

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«Отметили День дурака»: Захарова — о новых обвинениях СБУ в адрес Симоньян
Захарова назвала новые обвинения СБУ в сторону Симоньян поводом отметить День дурака
01 апреля 2024, 18:33

Фото: Официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые обвинения СБУ в сторону главного редактора RT Маргариты Симоньян — возможность отметить День дурака идиотической новостью.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в призывах к геноциду украинцев, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины.

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью – не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

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#захарова
#сбу
#обвинение
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«Меня несимпатично убивать»: Симоньян ответила на обвинения со стороны СБУ
Маргарита Симоньян ответила на новые обвинения Украины
01 апреля 2024, 17:55

Фото: Официальный сайт Кремля

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что цель обвинений СБУ в ее сторону — заранее подготовленное алиби на случай, если им удастся ее «убрать».
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила главного редактора RT Маргариту Симоньян в призывах к геноциду украинцев, посягательстве на территориальную целостность Украины, пропаганде войны и оправдании агрессии РФ против Украины.

«А еще я якобы призывала к массовому убийству украинских детей. Зачем они это делают, спрашивает меня прогрессивная общественность. Отвечаю. ... Заранее мастырят себе оправдание, если меня все-таки грохнут. Что они пытались сделать уже неоднократно. Как-то вроде несимпатично убивать журналиста, к тому же многодетную мать. А если повесить на нее мифические призывы к убийствам детей — то вроде симпатичнее», — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Среди других причин обвинений в свой адрес Симоньян назвала запрет посещать зарубежные страны.

«Полагая, что я от этого буду страдать. Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — добавила она.

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#сбу
#украина
#обвинение
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Политолог Светов заявил о неудачных попытках Макрона стать главным оппонентом РФ
01 апреля 2024, 17:43

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Политолог Юрий Светов заявил, что попытки президента Франции Эммануэля Макрона стать основным противником России на мировой арене не приносят никакого результата.
«Когда в отставку с поста канцлера Германии ушла Ангела Меркель, было мнение, что неформальным лидером Европы станет Макрон. Это связано с общей тенденцией Франции выйти на первое место в Европе. Объективно она сейчас вторая, первая — Германия. Макрон захотел занять это место, но не получилось», — пояснил в беседе с «Известиями» Светов.

Специалист объяснил, что причинам такой неудачи стали более сильная экономика Германии и более позитивные отношения этой страны с Россией, также личностные качества французского лидера.

Ранее экс-начальник главного военного штаба Евросоюза Жан-Поль Перрюш высказал мнение о том, что президенту Франции Эмануэлю Макрону следует подумать об ответе России в случае отправки французских войск на Украину.

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#экономика
#страны
#германия
#франция
#политика
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Зеленского обвинили в сокрытии реальных причин отставки Залужного
Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский заставил Залужного молчать о причине отставки
01 апреля 2024, 17:40

Президент Украины Владимир Зеленский заставил бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного молчать об истинных причинах своего увольнения. Такое мнение выразил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».
Он подчеркнул, что в настоящее время о реальных причинах увольнения экс-главкома знают только Зеленский и Залужный. Первый никогда не раскроет правду и не признается в своём предвзятом отношении к популярности Залужного. А второй, в свою очередь, будет молчать, поскольку на него, вероятно, осуществляется некое давление.

Напомним, что Залужный был отправлен Зеленским в отставку в начале февраля текущего года. Место главком украинскими сухопутными войсками.

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#владимир зеленский
#валерий залужный
#всу
#украина
#политика
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В ОДКБ ответили на вопрос Никола Пашиняна о зоне ответственности в Армении
01 апреля 2024, 17:37

Фото: iStock/Wirestock

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считает зоной своей ответственности в Армении ее суверенную территорию в рамках урегулированных госграниц, сказали в пресс-службе ОДКБ.
Таким образом в ведомстве отреагировали на требование Еревана прояснить вопрос с зоной ответственности организации в республике.

В середине марта премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил, что Ереван выйдет из ОДКБ, если организация не ответит «на вопрос, какова зона ответственности ОДКБ в Армении».

Ранее сообщалось, что Армения потребовала прекращения работы российских пограничников в аэропорту Звартноц. На конференции в Мюнхене премьер заявил, что Армения — не союзник России в украинском конфликте.

С 29 марта карты российской платежной системы «Мир» перестали действовать на территории республики, это решение Центробанка Армении.

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#армения
#россия
#никол пашинян
#политика
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Власти Бразилии работают над возможностью визита Путина на саммит G20
01 апреля 2024, 17:15

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Бразилии делают всё возможное для осуществления визита президента России Владимира Путина на саммит G20 в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает издание Folha de S.Paulo.
Отмечается, что решение о приглашении российского лидера принято без учёта ордера на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом.

Бразильские власти направили в ООН документы, в которых отмечается необходимость иммунитета для глав государств. Он нужен для содействия в урегулировании международных споров.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что при принятии решения о приглашении лидеров государств на саммит важно уважать позиции всех участников, даже если некоторые с ними не согласны.

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#бразилия
#россия
#саммит
#g20
#владимир путин
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МИД Казахстана сделал предупреждение своим гражданам, находящимся в России
01 апреля 2024, 16:53

Фото: iStock/freedarst

Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров сделал предупреждение гражданам страны, в настоящее время находящимся на территории России.
Граждане Казахстана обязаны иметь при себе все документы, находясь в России, чтобы в случае требования предоставить их сотрудникам правоохранительных органов.

В ходе брифинга Смадияров отметил, что любое государство усиливает меры по обеспечению собственной безопасности, если на его территории происходит масштабное преступление. В случае с Россией это террористический акт в «Крокус Сити Холле».

Отмечается, что граждане Казахстана пока не обращались в посольство страны в России с какими-либо жалобами.

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#мид
#казахстан
#россия
#жители
#государство
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В Кремле пообещали оценить кризис легитимности Зеленского
Песков: Россия оценит кризис легитимности Зеленского
01 апреля 2024, 15:13

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал дать оценку кризису легитимности украинского лидера Владимира Зеленского.
Полномочия действующего президента Украины истекают 20 мая. Российская сторона будет анализировать данную ситуацию, чтобы заявить о своей позиции, подчеркнул Песков.

Официальный представитель Кремля призвал не торопиться с выводами о легитимности Зеленского.

Напомним, что выборы президента Украины должны были состояться 31 марта. Однако указом Зеленского они были отменены из-за действующего в стране военного положения. При этом его полномочия стекают 20 мая и уже начиная со следующего дня президентство Зеленского станет не легитимным.

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#владимир зеленский
#президент
#выборы
#украина
#политика
#дмитрий песков
#кремль
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Названа причина приезда Путина в Кремль поздно вечером в воскресенье
Песков: Путин часто приезжает в Кремль в воскресенье, чтобы не мешать водителям
01 апреля 2024, 15:09

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин приехал в Кремль поздно вечером в воскресенье, чтобы не создавать на дорогах пробок. Об этом сообщает РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что глава государства не хочет создавать неудобств автомобилистам. Песков пояснил, что Путин поступает так, когда работает из Кремля — в дни «кремлевского графика».

Таким образом пресс-секретарь прокомментировал появившуюся накануне в социальных сетях информацию о том, что Путин приехал в Кремль около 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу РФ оказать помощь компании «Русский купол» в развитии систем подавления беспилотников.

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