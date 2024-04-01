Депутат Журавлев рассказал, когда Киев признает причастность к терактам в РФ

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что нынешние власти Украины признают свою причастность к терактам в России только лишь после трибунала.
«Мы, конечно, можем потребовать арестовать и Зеленского, что было бы гораздо правильнее. Абсолютно бесполезное занятие требовать арестов государственных лиц от самой Украины», — добавил в беседе с NEWS.ru Журавлев.
При этом, он выразил уверенность, что трибунал над киевскими властями обязательно состоится после завершения СВО.
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