Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что возвращение к стамбульским соглашениям по ситуации на Украине не даст никаких результатов, поскольку Киев вряд ли возьмётся их исполнять, а Запад не станет ручаться за исполнение договорённостей.