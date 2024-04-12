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Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что возвращение к стамбульским соглашениям по ситуации на Украине не даст никаких результатов, поскольку Киев вряд ли возьмётся их исполнять, а Запад не станет ручаться за исполнение договорённостей.
«Стамбульские соглашения могут превратиться в эпопею, которая в итоге не будет иметь успеха. Запад сказал, что не собирается выступать гарантом того, что Киев выполнит любые соглашения, связанные с конфликтом. Украина поначалу может согласиться на стамбульские условия, а потом, когда получит свои территории, просто откажется выполнять свою часть соглашений», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог.А зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров добавил, что Запад продолжает всячески выгораживать действия киевского режима.
«Вся ситуация, связанная с конфликтом, политизирована, однобока, что видно по позиции Запада, который делает всё, чтобы выгородить действия киевских властей, потому что весь механизм, который используется (а именно Украина используется как механизм давления на Россию), поощряется странами Запада, НАТО, прикрывается информационно», — прокомментировал в беседе с RT Туров.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора.
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