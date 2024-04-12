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Политолог Журавлёв объяснил неэффективность стамбульских соглашений

Политолог Журавлёв: Стамбульские соглашения станут неудачной эпопеей
12 апреля 2024, 15:53
Фото: iStock/slexp880

Фото: iStock/slexp880

Политолог Дмитрий Журавлев высказал мнение о том, что возвращение к стамбульским соглашениям по ситуации на Украине не даст никаких результатов, поскольку Киев вряд ли возьмётся их исполнять, а Запад не станет ручаться за исполнение договорённостей.
«Стамбульские соглашения могут превратиться в эпопею, которая в итоге не будет иметь успеха. Запад сказал, что не собирается выступать гарантом того, что Киев выполнит любые соглашения, связанные с конфликтом. Украина поначалу может согласиться на стамбульские условия, а потом, когда получит свои территории, просто откажется выполнять свою часть соглашений», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» политолог.

А зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров добавил, что Запад продолжает всячески выгораживать действия киевского режима.



«Вся ситуация, связанная с конфликтом, политизирована, однобока, что видно по позиции Запада, который делает всё, чтобы выгородить действия киевских властей, потому что весь механизм, который используется (а именно Украина используется как механизм давления на Россию), поощряется странами Запада, НАТО, прикрывается информационно», — прокомментировал в беседе с RT Туров.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора.

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#россия
#соглашения
#украина
#дмитрий песков
#политолог
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В Швейцарии не ответили на вопрос о приглашении РФ и РБ на саммит по Украине
12 апреля 2024, 17:19

Фото: iStock/william87

В ближайшие дни Швейцария примет решение о приглашении России на мирную конференцию по Украине в июне, об этом сообщил швейцарский министр иностранных дел Иньяцио Кассис в беседе с РИА Новости.
«Итак, мы находимся в форме нелинейного «танца» по этому поводу. Мы проанализируем различные реакции и решим, какие шаги лучше всего предпринять в ближайшие дни», — сообщил Кассис в ответ на возможность приглашения России и Белоруссии на саммит по Украине.

Мирная конференция по Украине должна состояться 15-16 июня недалеко от города Люцерн. В посольство РФ приглашения на саммит не поступало, сообщил российский дипломат в Швейцарии.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала именно за мирное урегулирование конфликта на Украине.

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#украина
#россия
#белоруссия
#саммит
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«Сотни беспилотников и десятки ракет»: Сегодня Иран атакует Израиль
CBS News: США полагают, что Иран атакует Израиль 12 апреля
12 апреля 2024, 16:09

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Иран атакует Израиль 12 апреля, с таким предположением выступили неназванные американские чиновники, их слова передаёт CBS News.
«Крупная иранская атака на Израиль ожидается уже в пятницу, могут быть применены более 100 беспилотников и десятки ракет, нацеленных на военные объекты внутри страны», — говорится в сообщении телеканала.

При этом, источники CBS отмечают, что Израилю будет крайне сложно защититься от атаки подобного масштаба.

Напомним, ранее Иран пообещал ​ответить ​Израилю ​на авиаудар, который был нанесён по иранскому консульству ​в Дамаске. Здание оказалось полностью разрушено. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#израиль
#иран
#сша
#атака
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Депутат Бородай: Киевский режим – террористическая организация
12 апреля 2024, 16:07

Фото: iStock/Jakub Laichter

Депутат Госдумы, председатель правления Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай назвал киевский режим террористической организацией, выполняющей задания Запада.
«Имеется в виду не территория, не население Украины, а сам украинский режим, который находится в Киеве, он является просто обычной террористической организацией, которую спонсирует Запад. И которой Запад даёт какие-то те или иные задачи», — пояснил в беседе с RT Бородай.

Ранее стало известно, что спецслужбы Британии не заботятся о личном составе ВСУ и планированием терактов, осуществляемых Украиной. Так, ведомство опубликовало видеозапись, на которой видно, как ВСУ пытаются высадиться на Тендровскую косу Херсонской области. Источник РИА Новости заявил, что за подготовкой к высадке десанта стояли британские спецслужбы, которые используют солдат ВСУ в качестве расходного материала.

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#украина
#режим
#всу
#запад
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ЕС угрожает Германии судом из-за налога, мешающего отказу от российского газа
Politico: ЕС угрожает ФРГ судом из-за налога, мешающего отказаться от газа из РФ
12 апреля 2024, 15:57

Фото: iStock/Chepko

ЕС готов подать в суд на ФРГ из-за налога, мешающего отказаться от российского газа, сообщает американская газета Politico со ссылкой на источники в Еврокомиссии.
Как пишет издание, речь идёт о налоге на экспорт немецкого топлива, введённый ФРГ в 2022 году после приостановки поставок энергоносителей из РФ. Это было сделано для того, чтобы покрыть расходы на его закупку у других стран.

Как заявили страны-участники ЕС, этот налог «мешает» союзу снизить зависимость от российского топлива. Их опасения разделили и в Еврокомиссии.

Представитель министерства экономики Германии, в свою очередь, заявил, что налог равномерно взимается со всех стран и не ограничивает торговлю в ЕС.

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#ес
#германия
#газ
#россия
#налоги
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Посла Франции вызвали в МИД России
Посла Франции вызвали в МИД России из-за неприемлемых заявлений Сежурне
12 апреля 2024, 15:37

Фото: iStock/vlad_karavaev

Посол Франции в РФ Пьер Леви был вызван в МИД России, где ему указали на неприемлемость заявлений главы МИД Франции Стефана Сежурне об отсутствии интереса Парижа к диалогу с российским руководством. Об этом говорится на сайте ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что данные заявления не имеют ничего общего с реальностью. В МИД РФ расценили высказывания Сежурне как сознательное действие французской стороны, которое направлено на подрыв самой возможности построения диалога между государствами.

Ранее сообщалось, что временный поверенный в делах Италии в Москве Петро Карини прибыл в МИД России с рабочим визитом. Российское внешнеполитическое ведомство ранее не объявляло о его вызове в министерство.

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#данные
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#франция
#посол
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Глава МИД Таджикистана призвал наказать всех причастных к теракту в «Крокусе»
12 апреля 2024, 15:24

Фото: iStock/Sven Loeffler

Наказание за теракт в «Крокус Сити Холле» должны понести организаторы, исполнители, пособники и заказчики преступления. Об этом заявил глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухруддин в ходе заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Минске.
Он подчеркнул, что ожидает беспристрастного и справедливого следствия по этому делу, добавив, что наказание должны понести все причастные к этому теракту.

Министр отметил, что Таджикистан уже на протяжении 30 лет стоит лицом к лицу перед беспрецедентными вызовами безопасности. В связи с этим необходимо повысить эффективность деятельности Антитеррористического центра СНГ.

Также он добавил, что события в Афганистане могут повлиять на пространство СНГ и привести к изменениям в геополитике на всей территории Евразии.

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#таджикистан
#наказание
#теракт
#крокус сити холл
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В Молдавии окончательно приостановили действие ДОВСЕ
Парламент Молдавии одобрил в последнем чтении приостановление действия ДОВСЕ
12 апреля 2024, 15:16

Фото: iStock/Iuri Gagarin

Молдавский парламент в последнем чтении одобрил приостановление действия ДОВСЕ. Соответствующее решение было принято в ходе заседания.
В документе говорится, что республика приостанавливает действие Договора роб обычных вооружённых силах в Европе, который был подписан в Париже 19 ноября 1990 года. При этом сохраняется возможность дальнейшего возвращения к его выполнению.

Отмечается, что решение приняли голосами 53 депутатов от Партии действия и солидарности.

Напомним, что ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Адаптированная версия документа не была ратифицирована странами НАТО, которые выступили за то, чтобы придерживаться положений 1990 года. В них содержатся нормы обычных вооружений из расчёт между НАТО и ныне несуществующей Организацией Варшавского договора. 29 мая 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ, который вступил в силу 9 июня. В Кремле сообщали, что прекращение существования соглашения находится под ответственностью США и их союзников.

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#молдова
#закон
#парламент
#политика
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В ЕС начнётся обсуждение передачи Киеву доходов от российских активов
Постпреды ЕС 15 апреля начнут согласовывать план по использования активов РФ
12 апреля 2024, 15:13

Фото: iStock/artJazz

Постоянные представители стран-членов Евросоюза приступят к процедуре согласования предложения Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для военной помощи Украины.
Отмечается, что данный вопрос будет в ходе заседания, которое состоится в понедельник 15 апреля в 16:00 по московскому времени.

Днём ранее высокопоставленный источник из Евросоюза рассказал журналистам в Брюсселе, что предложение ЕК уже обсуждается на техническом уровне в рабочей группе. Его согласование ожидается уже в апреле.

Пункт предстоящего заседания о согласовании предложения ЕК стоит в числе тех, которые требуют предварительной дискуссии. Таким образом, для его утверждения может понадобиться несколько заседаний.

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#евросоюз
#доходы
#украина
#россия
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В Кремле раскрыли, что ляжет в основу переговоров Москвы и Киева
Песков: Москва готова к переговорам с Киевом на базе Стамбульского договора
12 апреля 2024, 14:57

Фото: iStock/Diy1

Россия готова провести переговоры с Украиной в форме диалога и на базе Стамбульского договора. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
При этом он отметил важность проведения переговоров лишь с учётом реалий.

Песков добавил, что накануне, 11 апреля, президент Владимир Путин снова подтвердил готовность к диалогу. Однако его необходимо вести с опорой на что-то. Существует ряд новых реалий, которые нельзя не брать во внимание, но в то же время остаётся Стамбульский договор, который может лечь в основу переговоров.

Напомним, что первые очные переговоры Москвы и Киева прошли в Белоруссии, а вторые — в турецком Стамбуле. В итоге переговоры были заморожены, а в октябре 2022 года украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Россией. При этом российские власти всегда указывали на готовность к диалогу.

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#россия
#украина
#переговоры
#дмитрий песков
#конфликт
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