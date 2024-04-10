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Политолог Дмитрий Журавлев заявил о скором смещении в европейских странах проамериканских и либеральных элит и приход на смену им консервативных лидеров.
«Европейцы не идеологизированы, они — буржуа. И голосуют не за идеологию, а за хорошую жизнь. Когда выяснится, что Венгрия живет лучше соседней Чехии, чехи проголосуют за своих консерваторов. Они прогонят евроатлантистов, потому что при консерваторах и дешевом российском газе живется лучше, чем при либералах и американском СПГ», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» эксперт.По его словам, что в скором времени у европейских граждан наступит полное понимание того, что быть консерватором с точки зрения комфортной жизни лучше, чем либералом.
А специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш высказала мнение о том, что ООН должна обратить внимание на финансирование терактов со стороны США.
«Связь этого финансирования с действующим президентом США непосредственная. И сейчас на уровне Республиканской партии в конгрессе требовали проводить расследование участия семьи действующего президента США в незаконной деятельности. Они не ставят своей целью пресечь финансирование терроризма, но видят незаконные действия по отмыванию денег», — прокомментировала в беседе с RT Ярмуш.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вхождение в состав РФ республик Донбасса и областей Новороссии при разрешении украинского конфликта следует учитывать всем, в том числе Организации Объединённых Наций.
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