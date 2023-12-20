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В России призвали изменить правила маркировки для иноагентов

Депутат Фёдоров призвал изменить правила маркировки для иноагентов
20 декабря 2023, 14:57
Фото: istockphoto.com/Tippapatt

Фото: istockphoto.com/Tippapatt

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил внедрить изменения правил маркировки контента иноагентов.
Так, парламентарий считает, что повторять маркировку иностранных агентов нужно на аудио- и видеоматериалах продолжительностью свыше 15 минут.

Он пояснил, что сейчас маркировка о статусе иноагентов звучит лишь единожды в начале трансляции или эфира, и если гражданин подключился к материалам позже, то он может не узнать о том, кого он слушает или смотрит.


«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для иностранных агентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и аудиовизуальных материалах каждые 15 минут при продолжительности трансляции самого материала свыше этого времени, обязанности дублировать маркировку в конце трансляции независимо от её продолжительности», — приводит RT обращения депутата на имя главы Минцифры Максута Шадаева.

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#маркировка
#минцифры
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На избившего в Петербурге однорукого героя СВО завели дело об экстремизме
На избившего в Петербурге героя СВО завели дело об экстремизме
20 декабря 2023, 15:06

Фото: iStock/simpson33

В Санкт-Петербурге на мужчину, который вместе с товарищем избил ветерана СВО завели уголовное дело об экстремизме за оскорбление русских. Об этом пишет портал «78».
Напомним, изначально после избиения участника спецоперации было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Однако позже его переквалифицировали на «Покушение на убийство». Сейчас следователи завели еще одно дело на 33-летнего Рустама Лакашия по статье об экстремизме за оскорбления в адрес русских. Оба нападавших заключены под стражу.

По версии следствия, 18 декабря подозреваемые умышленно, с целью убийства, нанесли потерпевшему несколько ударов руками и ногами. Предотвратить преступление помогли случайные прохожие, благодаря этому потерпевшему была своевременно оказана необходимая медицинская помощь.

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#хулиганство
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«Бомжи и мигранты»: из-за чего обрушился жилой дом в Санкт-Петербурге, кто пострадал
В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга обрушился шестиэтажный жилой дом
20 декабря 2023, 15:02

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

В центре Санкт-Петербурга обрушилось жилое здание, которое было построено более ста лет назад. Постройка не была признана аварийной, однако жильцов дома успели расселить за один месяц до происшествия. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной разрушения здания, что рассказали очевидцы, и почему владельцы квартир не торопились покидать жилище, которое «трещало по швам».

В Санкт-Петербурге обрушился жилой дом


Шестиэтажный жилой дом обрушился в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью. На момент инцидента жильцы дома были расселены, однако спасатели начали операцию по разбору завалов, чтобы убедиться, что никто не пострадал.
На место происшествия прибыл глава района Сергей Оверчук и губернатор Александр Беглов.

Для ликвидации последствий разрушений были привлечены более ста специалистов и около 40 единиц техники.


Эвакуация жильцов в Санкт-Петербурге



Спасатели эвакуировали 27 человек из соседнего дома из-за опасений повторного обрушения. 19 человек были переселены в отель, оставшиеся убыли к родственникам. Жильцы обрушившегося дома были расселены прежде. Одна из владельцев квартиры рассказала, что внутри дома были большие трещины. Неоднократно жилое помещение осматривали специалисты. Процесс осмотра квартир начался в сентябре, к концу октября почти все жильцы съехали.

В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега
В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега

По словам женщины, один из жильцов многоэтажного дома оставался в своем жилище до последнего момента, так как ему предлагалось съехать в маленькую квартиру, а у него несколько детей. Еще один житель многоэтажного дома рассказал, что трещины на стенах были настолько широкими, что в них помещалась рука, сообщает Газета.ру.
«В этом году трещины были уже настолько широкие, туда вмещалась кисть руки», — сообщил собеседник издания.

Окончательно жильцов дома расселили за два дня до его обрушения, сообщает spb.kp.ru. Собеседница портала также подтвердила, что последний жилец был расселен из дома за несколько часов до инцидента.

СК проведет проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге


Следственные органы инициировали проведение проверки по факту обрушения дома в Санкт-Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Устанавливаются причины инцидента.


Названа возможная причина обрушения дома в центре Петербурга


Спровоцировать разрушение многоквартирного дома могли строительные работы . Об этом сообщает портал 78.ru. Ремонт производился на первом этаже дома с 15 по 16 декабря текущего года. Предполагается, что строительные работы привели к протечке горячего водоснабжения на первом этаже здания, который весь был залит кипятком. Рабочие, делавшие ремонт, стали демонтировать стены, после чего по ним пошли трещины.

Одна из жительниц дома рассказала, что на первом этаже дома располагался отель, однако он не работал даже в туристический сезон, о том, что там проводились работы ей не известно. Она также опровергла информацию о том, что на первом этаже находился действующий хостел с бомжами.

«Никаких действующих хостелов с бомжами и мигрантами, как пишут все, у нас не было», — рассказала женщина.

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#ск
#санкт-петербург
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Синоптик Шувалов заявил о прохождении пика тепла в Москве
20 декабря 2023, 14:40

Фото: istockphoto.com/Andrey Rykov

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что пик тепла в Московском регионе уже прошёл.
По его словам, далее последует похолодание в регионе.

«Температуры 3... 4 °С остались в прошлом, теперь небольшое понижение. Сначала до температуры, близкой к 0°C, уже завтра. И завтра же снегопад, который прикроет посеревшую снежную массу, с количеством до 3-5 см снега. Мокрый, липкий снег и нулевая температура. 0...-2°С ночью и 0... 1°С днём будет до субботы включительно», — прокомментировал в беседе с RT Шувалов.

А до этого Гидрометцентр России снова объявил о «жёлтом» уровне погодной опасности из-за гололеда.

«На дорогах гололедица. Период предупреждения до 13:00 24 декабря», – приводит АГН «Москва» сообщение Гидрометцентра.

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#гидрометцентр
#снегопад
#гололедица
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Почта России за год обновит в Подмосковье 17 сельских отделений
20 декабря 2023, 14:28

Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Почта России обновила в Подмосковье 12 сельских отделений и до конца года планирует открыть ещё пять. Об этом сообщили в пресс-службе Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Обновлённые почтовые офисы открылись в Одинцове, Подольске, Видном, Егорьевске, Павловском Посаде, Рузе и в посёлке Чисмена Волоколамского городского округа. До конца 2023 года планируется открыть ещё пять – в Истре, Дмитрове, Мытищах и Ногинске. Всего почта обновила в регионе 12 сельских отделений. В зоне их обслуживания – более 88 тыс жителей», – говорится в сообщении.
Модернизация сельских отделений идёт по двум направлениям: ремонт помещений и расширение доступности услуг для жителей. Особое внимание – развитию безбарьерной среды.

Почта России завершает программу ремонтов сельских отделений 2023 года, которую компания проводит по поручению президента. За уходящий год обновлены 1 282 отделения в сельских районах и на удалённых территориях по всей стране.

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#почта россии
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#московская область
#ремонт
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Федерация мигрантов отреагировала на вручение повесток во время вступления в гражданство
Федерация мигрантов объяснила вручение повесток на вступлении в гражданство
20 декабря 2023, 14:21

Фото: IStock/zim286

В Петербурге мигрантам, получившим российское гражданство, вручили повестки в военкомат. Приглашение на постановку на учет им выдали прямо после Присяги. Подробнее о ситуации «Радио 1» рассказал президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
По словам собеседника, повестка в военкомат не считается призывом в армию. Коженов подчеркнул, что получившие российское гражданство мигранты должны встать на воинский учёт.
Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию
Все больше иностранных граждан хотят вступить в российскую армию
«Мигрантов не призывают, ни мобилизуют, потому что у них нет компетенции. Если где-то им вручают повестки в военкомат, то я не вижу в этом какой-то сложности, потому что есть права и обязанности. Люди просто встают на учёт, так как есть определённый порядок. В военкомате выясняют, что вы можете, что вы умеете, какое у вас образование, какие вы знаете языки и может ли это как-то пригодиться», — отметил Вадим Коженов.
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#гражданство
#права
#мигранты
#военкомат
#армия россии
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Суд оштрафовал развлекательный телеканал за гей-пропаганду* в клипе Баскова
Суд оштрафовал показавший клип Баскова телеканал на ₽1 млн за пропаганду ЛГБТ*
20 декабря 2023, 14:19

Фото: iStock/Zolnierek

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Точка ТВ» на миллион рублей за показ клипа Николая Баскова «Странник» со сценами гомосексуальных отношений без маркировки «18+». Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.
Сообщается, что клип со сценами нетрадиционных сексуальных отношений был показан в эфире канала в июне текущего года. В совокупности демонстрируемых в клипе сцен показываются отношения главного героя (мужчины) с другими лицами мужского пола. По мнению судьи, действие клипа разворачивается «на фоне атмосферы гедонизма и разврата».

Суд предъявил обвинение телеканалу по ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП РФ. Как стало известно, постановление было вынесено во вторник, 12 декабря. Сам ​певец Николай Басков на данный момент ситуацию никак не прокомментировал.

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#мужчины
#отношения
#рф
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В Москве началась благотворительная акция «Подвешенный мандарин»
20 декабря 2023, 14:17

Фото: istockphoto.com/Dav-782

В Москве стартовала благотворительная акция «Подвешенный мандарин», благодаря которой граждане могут купить мандарины в подарок для малообеспеченных семей, пожилых и одиноких москвичей, являющихся подопечными фондов.
Отмечается, что приобрести мандарины можно на площадках 26 межрегиональных ярмарок.

«Мы хотим поблагодарить каждого, кто уже принял или планирует принять участие в ней», — приводит «Москва 24» слова исполнительного директора фонда «Дом с маяком» Марины Власовой.

Акция будет длиться по 31 декабря.

Также в России проходит уже в шестой раз благотворительная акция «Ёлка желаний». Принимать участие в ней могут как юридические, так и физические лица. Как передаёт «Вечерняя Москва», детям, которые могут загадывать желание, согласно правилам акции, можно просить три категории подарков: материальные, нематериальные и подарки-сюрпризы. При этом, в рамках «Ёлки желаний» нельзя дарить технику, животных, квартиры, машины и медоборудование.

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#благотворительная акция
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В подмосковных автобусах прозвучат новогодние поздравления от 25 пассажиров
20 декабря 2023, 14:10

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Компания Мострансавто получила от пассажиров 25 записей поздравлений с Новым годом, которые будут транслировать в автобусах. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Получили 25 записей с добрыми пожеланиями от жителей и гостей Московской области. Чаще всего пассажиры желали удачи, счастья и благополучия в наступающем году. Новогодняя акция длилась неделю – заявки принимали до 18 декабря. Сообщения помогут создать атмосферу праздника в салонах автобусов крупнейшего перевозчика Подмосковья», – говорится в сообщении.
Поздравления будут транслировать в период продолжительных новогодних каникул.

В Минтрансе напомнили, что подведомственная ему компания Мострансавто обслуживает более 1,4 тыс городских, пригородных и междугородних маршрутов. На них каждый день работают более 4,7 тыс автобусов.

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#московская область
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Поступок НАТО спровоцировал скандал в Финляндии
Iltalehti.fi: рождественское видеопоздравление НАТО разозлило финнов
20 декабря 2023, 13:55

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Рождественское видеопоздравление НАТО вызвало негативную реакцию у финнов. Об этом сообщает Iltalehti.fi.
На кадрах опубликованного поздравления видно, как военнослужащие проверяют водительское удостоверение у Йоулупукки (рождественский персонаж Финляндии, который похож на Деда Мороза). Отмечается, что место проживания Йоулупукки вызвало недовольство у финнов: в водительских правах указан Северный полюс, однако в Финляндии его местом проживания считается Лапландия.

Большинство комментариев у видеоролика носят негативный характер. Некоторые пользователи успели заметить в нем американскую пропаганду и наплевательское отношение к культуре Финляндии.

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