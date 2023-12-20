В России призвали изменить правила маркировки для иноагентов

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Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил внедрить изменения правил маркировки контента иноагентов.
Так, парламентарий считает, что повторять маркировку иностранных агентов нужно на аудио- и видеоматериалах продолжительностью свыше 15 минут.
Он пояснил, что сейчас маркировка о статусе иноагентов звучит лишь единожды в начале трансляции или эфира, и если гражданин подключился к материалам позже, то он может не узнать о том, кого он слушает или смотрит.
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Он пояснил, что сейчас маркировка о статусе иноагентов звучит лишь единожды в начале трансляции или эфира, и если гражданин подключился к материалам позже, то он может не узнать о том, кого он слушает или смотрит.
«Прошу рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для иностранных агентов дублировать соответствующую маркировку в аудио- и аудиовизуальных материалах каждые 15 минут при продолжительности трансляции самого материала свыше этого времени, обязанности дублировать маркировку в конце трансляции независимо от её продолжительности», — приводит RT обращения депутата на имя главы Минцифры Максута Шадаева.
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Мелисса Тимофеева