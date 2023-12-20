В России призвали изменить правила маркировки для иноагентов

В центре Санкт-Петербурга обрушилось жилое здание, которое было построено более ста лет назад. Постройка не была признана аварийной, однако жильцов дома успели расселить за один месяц до происшествия. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной разрушения здания, что рассказали очевидцы, и почему владельцы квартир не торопились покидать жилище, которое «трещало по швам».