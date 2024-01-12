Юрист Соловьёв предложил дополнительные меры с должниками-иноагентами

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Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв выступил с инициативой ввести в законодательство изменения, позволяющие выездную налоговую проверку к иноагентам, имеющим долги по налогам и сборам, превышающих 10 тыс. рублей.
Он полагает, что за счёт неуплаченных средств иностранные агенты смогут иметь какие-либо конкурентные преимущества перед обычными налогоплательщиками, что недопустимо.
А тем временем самих юристов предложили обязать объединяться в саморегулируемые организации вместо введения ГОСТ. С такой инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
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«Предлагаю дополнить действующее налоговое законодательство положением о том, что наличие у физического или юридического лица, включённого в реестр иностранных агентов, недоимки по налогам и сборам, превышающей 10 тыс. рублей, является основанием для назначения и проведения налоговыми органами выездной налоговой проверки», — приводит RT текст обращения Соловьёва на имя зампреда правительства — руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.
«Целесообразнее бы было на законодательном уровне определить понятие юридической помощи, категории оказывающих её лиц и квалификационные требования к ним, а также предусмотреть обязанность юридических лиц, ИП и самозанятых, оказывающих юридическую помощь, по объединению в саморегулируемые организации по аналогии с СРО в сферах оценочной, аудиторской, патентной и иных видов деятельности», – пояснил в беседе с АГН «Москва» Выборный.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева