Депутаты Госдумы хотят добавить новогодние блюда в меню для школьников

03 января 2026, 17:28

Депутаты Госдумы хотят добавить Оливье в школьное новогоднее меню

Фото: istockphoto/Olga Mazyarkina

Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили включить в школьное питание новогодние блюда.