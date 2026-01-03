Депутаты Госдумы хотят добавить новогодние блюда в меню для школьников
Депутаты Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков и Сардана Авксентьева предложили включить в школьное питание новогодние блюда.
Копия соответствующего запроса есть в распоряжении Агентства городских новостей «Москва».
В документе говорится, что парламентарии считают целесообразным скорректировать рекомендуемые Роспотребнадзором примерные школьные меню, предусмотрев возможность добавлять праздничные позиции в первые две недели после зимних каникул с частотой один-два раза в неделю.
В качестве примеров предлагаются: салат «Оливье» в более легкой версии (с минимально жирной заправкой и только из разрешенных ингредиентов), мандарины как традиционный символ праздника в составе рекомендованной фруктовой порции, «заливное» из постного отварного мяса или рыбы с натуральным желе, а также выпечка в виде более полезных изделий с умеренным количеством сахара.
По мнению авторов инициативы, такая мера сделает школьные столовые более праздничными, поможет детям мягче вернуться к учебе после длительного отдыха и создаст в столовой атмосферу домашнего уюта.
В обращении к главе Роспотребнадзора Анне Поповой депутаты просят оценить целесообразность инициативы и, в случае поддержки, внести необходимые изменения в нормативные документы, регулирующие организацию школьного питания. Они также отмечают, что обновление примерных меню может положительно сказаться на благополучии детей и встретить поддержку родителей.
Читайте также: