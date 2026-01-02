Диетолог объяснила, как правильно хранить продукты в холодильнике на праздники

02 января 2026, 17:16

Фото: Istock/millann

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, как правильно хранить продукты в праздники, чтобы избежать отравлений. Эксперт особо подчеркнула, что сырые и готовые продукты должны лежать отдельно.





В беседе с «RT» Мухина сообщила, что свежее мясо и рыбу нельзя хранить рядом с овощами, фруктами или нарезками. Для этого используют герметичные контейнеры и соблюдают зонирование.

«В идеале всё готовить нужно и съедать сразу, особенно салаты, у которых вообще срок хранения в холодильнике шесть — восемь часов, но желательно даже два часа», — добавила Марият.