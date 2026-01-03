Россиянам раскрыли, когда они смогут увидеть сразу два затмения в 2026 году

03 января 2026, 02:56

РИА Новости: Граждане РФ смогут наблюдать сразу два затмения в августе 2026 года

Фото: iStock/by-studio

В 2026 году произойдёт несколько солнечных и лунных затмений, два из которых можно будет наблюдать на территории России предстоящим летом. Об этом РИА Новости рассказал старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН Николай Железнов.





Он уточнил, что первые два затмения 2026 года наступят в феврале (солнечное) и марте (лунное). Они будут видны в южном и западном полушариях соответственно.



При этом основные события для российских наблюдателей пройдут летом. Полное солнечное затмение можно будет увидеть в РФ 12 августа, хотя на территории европейской части оно будет частным.





«Так, в Петербурге фаза будет 0.83, в Мурманске 0.84, Калининград 0.85, а на мысе Челюскин – почти полное, фаза 0.99. В Москве солнце будет скрыто диском Луны только на пять процентов, фаза составит 0.05», — пояснил Железнов.