Депутаты Мособлдумы приняли за 2024 год 300 законов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Подмосковные депутаты в 2024 году провели 30 заседаний и приняли на них 300 законов. Пять законодательных инициатив региональных парламентариев внесено в Госдуму, сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги осенней сессии.
«Мы приняли бюджет Подмосковья на 2025 и плановый период 2026-2027 годов. Главный финансовый документ отражает приоритеты и задачи по каждому из направлений. В этом году наше внимание было сосредоточено на задачах, поставленных президентом в рамках Года семьи. Депутаты вместе с областным правительством продолжили выстраивать комплекс мер поддержки для многодетных семей области», – отметил Брынцалов.По его словам, Мособлдума также продолжила активно поддерживать участников спецоперации и их близких. Что касается планов, то подмосковных депутатов ждёт активная работа в рамках 19 новых нацпроектов.
«Они будут запущены со следующего года. Также в 2025 году страна будет праздновать 80-летие Победы. Мы должны на самом высоком уровне провести все мероприятия, окружить заботой наших ветеранов. Важно также, чтобы памятники и мемориалы были приведены в порядок», – добавил спикер Мособлдумы.По словам Брынцалова, в планах работы подмосковных парламентариев на первый квартал будущего года – более 40 законопроектов.
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Лора Луганская