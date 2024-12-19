Мособлдума увеличила квоту для трудоустройства инвалидов

Фото: пресс-служба Мособлдумы
В Московской области установлен новый размер квоты для приёма на работу инвалидов. Соответствующий закон приняла Мособлдума на последнем заседании осенней сессии.
Квота установлена на уровне 2% для работодателей с численностью сотрудников более 35 человек.
Ранее для работодателей с числом работников более 100 человек квота для приёма на работу инвалидов составляла 2%, а со штатом от 35 до 100 человек – 1%.
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Ранее для работодателей с числом работников более 100 человек квота для приёма на работу инвалидов составляла 2%, а со штатом от 35 до 100 человек – 1%.
«Государство гарантирует содействие инвалидам в поиске работы. Квотируемые рабочие места – вариант для людей с ограниченными возможностями здоровья устроиться на работу. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, если работодатель по какой-то причине не может организовать рабочее место для инвалида, он может арендовать его в другой организации», – пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.Изменения внесены для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.
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Лора Луганская