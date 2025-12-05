В Татарстане рассказали о мерах поддержки инвалидов
В Татарстане взрослые и дети с инвалидностью получают разнообразные меры поддержки, направленные на создание комфортных условий для жизни и защиту их прав.
В интервью «Татар-информу» управляющий Отделением СФР по РТ Эдуард Вафин рассказал о ключевых направлениях.
По его словам, назначаются как страховые, так и государственные пенсии, а также социальные выплаты и ежемесячные денежные пособия. Все виды компенсаций регулярно индексируются, что позволяет учитывать изменения уровня жизни. Это касается, в том числе, выплат за вред здоровью, связанный с военной травмой, говорится в материале.
Помимо финансовой помощи, людям с инвалидностью доступны социальные услуги, такие как санаторно-курортное лечение, путевки и оплата проезда к месту лечения. Особое внимание уделяется обеспечению техническими средствами реабилитации: колясками, протезами, слуховыми аппаратами, тифлотехникой и другими необходимыми устройствами.
Тифлотехника включает специальные средства для слабовидящих и незрячих, которые помогают им учиться, работать и получать информацию через слух, осязание и вибрацию.
Поддержка также оказывается тем, кто ухаживает за людьми с инвалидностью. Им предоставляются пособия и оплачиваемые дополнительные выходные дни.
Родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью, могут выйти на пенсию раньше, при условии выполнения требований по стажу и пенсионным коэффициентам.
