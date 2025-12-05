Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год
Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2026 год. Об этом говорится на сайте официального опубликования правовых актов.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с предметов: история, литература и химия. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня — по математике (как базового, так и профильного уровней), 11 июня — по обществознанию и физике.
15 июня планируются экзамены по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Устная часть по иностранным языкам и информатике состоится 18 и 19 июня.
С 22 по 25 июня будут резервные дни для сдачи. Также выпускники смогут пересдать один из предметов по своему желанию 8 и 9 июля. Все экзамены начнутся в 10:00 по местному времени.
