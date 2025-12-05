В России некоторые документы на «Госуслугах» могут приравнять к бумажным

05 декабря 2025, 20:28

Минцифры может приравнять свидетельство о рождении на «Госуслугах» к бумажному

Фото: istockphoto/ronstik

Минцифры России предлагает приравнять ряд электронных документов на платформе «Госуслуги» к бумажным.