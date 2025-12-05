В России некоторые документы на «Госуслугах» могут приравнять к бумажным
Минцифры России предлагает приравнять ряд электронных документов на платформе «Госуслуги» к бумажным.
Как пишет ТАСС, к таковым могут отнести свидетельство о рождении (при посадке на транспорт), водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и полис ОСАГО (при проверке документов сотрудниками ГИБДД), удостоверение многодетной семьи, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида и студенческие билеты.
Важно отметить, что проект постановления еще не является окончательным, его могут изменить после общественного обсуждения.
Для предъявления электронных документов пользователям потребуется показать QR-код, который сотрудники организаций, участвующих в проекте, смогут отсканировать. Сейчас QR-коды уже используются при продаже товаров с возрастными ограничениями в некоторых магазинах, а также в эксперименте с электронными студенческими билетами и удостоверениями многодетных семей.
