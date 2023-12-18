Депутаты отреагировали на угрозы семье оставившего послание в Марьинке бойца

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Сотрудники полиции должны пресечь звонки с угрозами, которые поступают родственникам погибшего солдата Романа Рудакова. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа, приводит его слова «Лента.ру».
Послание российского солдата Романа Рудакова было обнаружено на стене во время зачистки Марьинки в ДНР. 20-летний солдат обратился к тем, кто найдет его тело и попросил позаботиться о его семье.
Прежде сообщалось, что близким погибшего военного стали поступать угрозы в письменной и устной форме.
Парламентарий заявил, что правоохранителям необходимо обеспечить безопасность семьи и выявить злоумышленников. Он также добавил, что много поступает звонков от тех, кто поддерживает семью и выражает благодарность за сына.
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Анастасия Крестьянова