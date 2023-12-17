В Марьинке на стене дома обнаружили последнюю просьбу российского бойца

Фото: Минобороны РФ
Во время очистки Марьинки было обнаружено послание от российского бойца на стене одного из домов. Эту информацию распространил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
На стене рядом с посланием было найдено девять тел. В письме Роман Рудаков из Батайска просил, чтобы тот, кто найдет его, позаботился о его матери, сестре и брате.
Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.
После очистки территории один из офицеров решил извлечь из стены кирпич с письмом. Позднее командир полка принял решение установить этот камень в штабе рядом со знаменем части.
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Согласно данным военных корреспондентов, российская штурмовая группа из 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии оказалась в засаде и была окружена. Остатки связи с бойцами были потеряны, но они держали оборону до последней пули.
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Артем Кузьмин