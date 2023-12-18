Семье оставившего послание на стене дома солдата стали поступать угрозы

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Родственники солдата российской армии Романа Рудакова, который оставил послание на стене дома в Марьинке, обратились к правоохранительным органам с просьбой о защите из-за поступающих угроз. Об этом сообщает RT, ссылаясь на источник.
Близким военного стали поступать угрозы после обнаружения его послания на стене, в котором солдат попросил позаботиться о его семье. Как рассказала собеседник агентства, родителям, сестре и брату Рудакова поступают угрозы письменной и в устной форме.
Послание военнослужащего было найдено во время зачистки Марьинки в ДНР. Рядом с местом обнаружили 9 тел. По данным военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Узнав о случившемся из СМИ, классный руководитель Рудакова рассказала, что он с детства оберегал брата и заботился о нем.
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