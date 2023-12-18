Семье оставившего послание на стене дома солдата стали поступать угрозы

Карета сокрой помощи не могла проехать к потерявшему сознание боксёру в Первоуральске так как ей не открыли шлагбаум. Один из мужчин поднял его самостоятельно, а медик поспешил к пострадавшему пешком, не дожидаясь проезда. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.