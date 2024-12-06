В Кашире возложили цветы к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Церемония возложения цветов состоялась у памятника «Алёша» в деревне Барабаново округа Кашира, установленного в честь воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, торжественное мероприятие было посвящено 83-й годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В церемонии приняли участие первый замглавы округа Кашира Евгений Тертышников, председатель местного Совета депутатов Игорь Кручинин, а также депутаты Лариса Вековищева и Эдуард Гречишкин, руководительница территориального отдела «Базаровский» Оксана Дмитриева, иерей Каширского благочиния отец Михаил, а также учителя и ученики Барабановской школы и местные жители», — говорится в сообщении.Участники церемонии напомнили о героизме защитников Родины, важности их Победы и почтили их память минутой молчания.
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