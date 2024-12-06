В Кашире возложили цветы к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны

Следите за нашими новостями в удобном формате

Церемония возложения цветов состоялась у памятника «Алёша» в деревне Барабаново округа Кашира, установленного в честь воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, торжественное мероприятие было посвящено 83-й годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.