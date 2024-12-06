Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ В Кашире возложили цветы к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны

В Кашире возложили цветы к памятнику погибшим героям Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Церемония возложения цветов состоялась у памятника «Алёша» в деревне Барабаново округа Кашира, установленного в честь воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, торжественное мероприятие было посвящено 83-й годовщине Битвы за Москву, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«В церемонии приняли участие первый замглавы округа Кашира Евгений Тертышников, председатель местного Совета депутатов Игорь Кручинин, а также депутаты Лариса Вековищева и Эдуард Гречишкин, руководительница территориального отдела «Базаровский» Оксана Дмитриева, иерей Каширского благочиния отец Михаил, а также учителя и ученики Барабановской школы и местные жители», — говорится в сообщении.
Участники церемонии напомнили о героизме защитников Родины, важности их Победы и почтили их память минутой молчания.

Читайте также:

Каширская школа-интернат приняла участие в акции «Коробка храбрости»

На бизнес-завтраке в Кашире обсудили поддержку предпринимателей

Каширские волонтёры почтили память героев Великой Отечественной войны
#кашира
#битва за москву
#церемония
#памятник
#великая отечественная война