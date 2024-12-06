Каширская школа-интернат приняла участие в акции «Коробка храбрости»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Ученики и педагоги Каширской коррекционной общеобразовательной школы-интерната приняли участие в акции партии «Единая Россия» «Коробка храбрости» по сбору подарков для детей, проходящих лечение в больницах и хосписах, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
«Наша школа уже не первый год принимает участие в этой акции. Она направлена на поддержку детей, которым выпали сложные испытания: операции, болезненные процедуры, длительное лечение. С таким бывает непросто справиться и взрослым, а для детей это становится настоящим испытанием», — отметила учительница школы-интерната Ольга Гречишкина.Все подарки, собранные в ходе акции, представители местного отделения «Единой России» передадут в поликлинику №2 Каширской центральной районной больницы.
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