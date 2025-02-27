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Депутаты предложил меры борьбы с нарушающими правила выгула собак

Депутат Нилов предложил меры борьбы с нарушающими правила выгула собак
Фото: iStock/YuriyGreen

Фото: iStock/YuriyGreen

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать нападения собак на людей.
Напомним, 26 февраля в Сочи две домашние хаски напали на 8-летнего мальчика. Ребенок получил страшнейшие травмы лица, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. В тот же день в Екатеринбурге ротвейлер сбежал от хозяев и напал на женщину с ребенком. Мать прикрыла собой малыша. Они пролежали на асфальте полчаса, собака никого не подпускала, пока ее не удалось приманить колбасой.

«Те страшные случаи, которые произошли, это касается домашних животных. Это касается безмозглых хозяев, которые позволяют себе с бойцовыми собаками гулять без намордника... Поэтому вопрос домашних животных, ответственного отношения, чипирования, контроля и жёсткой ответственности за нарушение правил содержания и выгула должен быть», — заявил Нилов в беседе с RT.

В пример он привел ситуацию, когда хозяева привозят животных на дачу и оставляют их там.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила «Москве 24», что в Госдуме планируют доработать нормы защиты граждан от бродячих собак.

По ее словам, новая версия закона о защите граждан от агрессивных собак предусмотрит ранее неучтенные нюансы.

«Например, у нас нет четкого понимания, в каком виде граждане держат домашних животных, кто за них отвечает. Важно разработать шаги для предотвращения ситуаций, связанных с самовыгулом животных. Хозяева, которые это допускают, совершают опасный для общества поступок», — отметила депутат.

Она подчеркнула, что ответственность должна наступать, когда собаку выгуливают без поводка и намордника, а не тогда, когда она уже напала на людей.

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Конкурс художников «Архитектура дипломатии» впервые проходит в международном формате
Конкурс художников «Архитектура дипломатии» пройдёт в международном формате
27 февраля 2025, 21:11

Фото: сайт updk.ru

Профессионалы и любители могут стать участниками IV Открытого творческого конкурса «Архитектура дипломатии» среди молодых художников от 18 до 35 лет. Об этом сообщили в Главном производственно-коммерческом управлении по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России, которое проводит конкурс.
«Конкурс стартовал 10 февраля – в День дипломатического работника. В этом году он впервые проходит в международном формате. К участию приглашаются юные и молодые художники от 12 до 35 лет со всего мира – профессионалы и любители, студенты, учащиеся колледжей, творческих курсов и школ. Тема этого года – «Дипломатия сквозь века». Участникам предстоит представить собственное видение дипломатической службы, деятельности внешнеполитических ведомств и успехи дипломатов разных стран», – сообщили организаторы.
В год празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне приветствуется использование в качестве источника творческого поиска событий войны и роли дипломатии в послевоенном устройстве мира; исторических фактов и фигур; символов, ассоциирующихся с дипломатией и внешней политикой; других тем, связанных с идеей конкурса.

Для участия в творческом соревновании необходимо подать заявку на адрес pressa@updk.ru. Приём работ продлится до 12 мая. Лауреатов определят в двух номинациях: «Юные художники» (от 12 до 18 лет) и «Молодые художники» (от 18 до 35 лет). В первой номинации жюри отберёт пять лучших работ, во второй – 15.

Торжественное вручение дипломов лауреатам состоится в Москве. Победители будут отмечены денежным вознаграждением и памятными подарками.

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Генконсульство России возмущено приговором марсельского суда
Генконсул Оранский: Россия не согласна с приговором марсельского суда
27 февраля 2025, 20:30

Фото: istockphoto/Zerbor

Российское генконсульство не согласно с приговором марсельского суда в отношении французов, которые напали на дипмиссию. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на генерального консула РФ в Марселе Станислава Оранского.
«Мы абсолютно не согласны с этим решением. Мы рассматриваем это именно как террористический акт. Мы однозначно не удовлетворены и возмущены слишком мягким решением суда», — прокомментировал собеседник.
Перед этим суд Марселя назначил напавшим на генконсульство РФ французам восемь месяцев лишения свободы с возможностью отбывать наказание в форме домашнего ареста с браслетом.

О взрыве рядом с российским генконсульством сообщалось в понедельник, 24 февраля. Местные репортеры предположили, что в сад генконсульства, вероятно, кинули коктейли Молотова.

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Депутат Гильмутдинов предложил отрегулировать вопрос въезда мигрантов в РФ
27 февраля 2025, 19:48

Фото: iStock/vichinterlang

Вопрос въезда иностранных граждан в Россию необходимо отрегулировать. Так считает первый заместитель комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов.
Он подчеркнул, что меры адаптации должны касаться только тех мигрантов, которые задержатся в стране надолго, а не просто приехали на определенное время, чтобы заработать денег.

«А вот тех, кто хочет получить наше гражданство, и мы заинтересованы в таких трудовых ресурсах, их нужно поддержать, помочь этим гражданам дополнительными какими-то мерами со стороны государства», — сказал Гильмутдинов в беседе с «Татар-информ».

В пример он привел челнинского автопроизводителя «КАМАЗ». Компания встречает мигрантов, размещает их и делает все необходимое в соответствии с российскими законами.

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#меры
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Умер отец пианиста Дениса Мацуева
Отец пианиста Дениса Мацуева Леонид умер в возрасте 77 лет
27 февраля 2025, 19:31

Фото: iStock/jorgeantonio

В возрасте 77 лет скончался музыкант Леонид Мацуев, отец пианиста Дениса Мацуева. Об этом Денис Мацуев сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
Причина смерти музыканта не уточняется. По словам Дениса, Леонид Мацуев был «самым главным и самым близким человеком», который много значил для него. Мацуев-младший отметил, что на его отце «в свое время держалась вся театрально-музыкальная жизнь города Иркутска».

Пианист добавил, что Леонид также был его другом, учителем, коллегой и родственной душой. Денис Мацуев заключил, что отец многому его научил.

Леонид Мацуев работал в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова. Более 25 лет он преподавал, сочинял музыку и ставил спектакли.

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#музыкант
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В Петербурге 6 марта состоится акция «Красивый выход»
27 февраля 2025, 18:58

Фото: iStock/Andrey Pyatnitsky

В Санкт-Петербурге и ста городах России и других стран 6 марта пройдет «Красивый выход». В этот день женщины всех возрастов отправятся в театры в вечерних нарядах.
«Акция, придуманная петербургским дизайнером Анной Михайловой и направленная на возрождение традиции посещать театры в вечернем дресс-коде, в последний год переросла в полноценное всероссийское движение», — сообщает «Петербургский дневник».

Так, в рамках акции в Петербурге более трехсот красавиц всех возрастов примут участие в праздничном театрализованном концерте «Алые паруса», который состоится в Государственной академической капелле.

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