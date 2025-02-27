Депутаты предложил меры борьбы с нарушающими правила выгула собак

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Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов рассказал, какие меры нужно предпринять, чтобы избежать нападения собак на людей.
Напомним, 26 февраля в Сочи две домашние хаски напали на 8-летнего мальчика. Ребенок получил страшнейшие травмы лица, сейчас он находится в очень тяжелом состоянии. В тот же день в Екатеринбурге ротвейлер сбежал от хозяев и напал на женщину с ребенком. Мать прикрыла собой малыша. Они пролежали на асфальте полчаса, собака никого не подпускала, пока ее не удалось приманить колбасой.
В пример он привел ситуацию, когда хозяева привозят животных на дачу и оставляют их там.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила «Москве 24», что в Госдуме планируют доработать нормы защиты граждан от бродячих собак.
По ее словам, новая версия закона о защите граждан от агрессивных собак предусмотрит ранее неучтенные нюансы.
Она подчеркнула, что ответственность должна наступать, когда собаку выгуливают без поводка и намордника, а не тогда, когда она уже напала на людей.
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«Те страшные случаи, которые произошли, это касается домашних животных. Это касается безмозглых хозяев, которые позволяют себе с бойцовыми собаками гулять без намордника... Поэтому вопрос домашних животных, ответственного отношения, чипирования, контроля и жёсткой ответственности за нарушение правил содержания и выгула должен быть», — заявил Нилов в беседе с RT.
В пример он привел ситуацию, когда хозяева привозят животных на дачу и оставляют их там.
Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила «Москве 24», что в Госдуме планируют доработать нормы защиты граждан от бродячих собак.
По ее словам, новая версия закона о защите граждан от агрессивных собак предусмотрит ранее неучтенные нюансы.
«Например, у нас нет четкого понимания, в каком виде граждане держат домашних животных, кто за них отвечает. Важно разработать шаги для предотвращения ситуаций, связанных с самовыгулом животных. Хозяева, которые это допускают, совершают опасный для общества поступок», — отметила депутат.
Она подчеркнула, что ответственность должна наступать, когда собаку выгуливают без поводка и намордника, а не тогда, когда она уже напала на людей.
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Элина Позднякова