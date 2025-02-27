Хозяйка собаки, напавшей на маму с ребёнком на Урале, не будет его усыплять

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Хозяйка ротвейлера, который напал на женщину с ребенком в Екатеринбурге Свердловской области, отказывается усыплять агрессивное животное. Об этом сообщила пострадавшая Надежда.
По словам девушки, она не настаивает на усыплении собаки и будет согласна с тем решением, которое примет суд.
Также Надежда добавила, что данная собака уже не впервые проявляет агрессию по отношению к людям. В прошлом году ротвейлер также забежал в чужой двор и напал на женщину.
Пострадавшая уточнила, что хозяйка агрессивного животного уже связалась с ней и предложила свою помощь. При этом отказалась оплачивать няню для ребенка и психолога для обоих.
Напомним, 26 февраля в Екатеринбурге ротвейлер сбежал от хозяев и напал на женщину с ребенком. Мать прикрыла собой малыша. Они пролежали на асфальте полчаса, собака никого не подпускала. В итоге соседям удалось приманить пса колбасой, а мать с сыном смогли заскочить в автомобиль мужчины, который снимал все происходящее на камеру.
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«Соседка сказала, что собаке три года и они её любят, поэтому отказываться от неё не хотят», — рассказала пострадавшая в беседе с RT.
Также Надежда добавила, что данная собака уже не впервые проявляет агрессию по отношению к людям. В прошлом году ротвейлер также забежал в чужой двор и напал на женщину.
Пострадавшая уточнила, что хозяйка агрессивного животного уже связалась с ней и предложила свою помощь. При этом отказалась оплачивать няню для ребенка и психолога для обоих.
Напомним, 26 февраля в Екатеринбурге ротвейлер сбежал от хозяев и напал на женщину с ребенком. Мать прикрыла собой малыша. Они пролежали на асфальте полчаса, собака никого не подпускала. В итоге соседям удалось приманить пса колбасой, а мать с сыном смогли заскочить в автомобиль мужчины, который снимал все происходящее на камеру.
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Элина Позднякова