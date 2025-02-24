Жители Кемерова жалуются на агрессивных бездомных собак, нападающих на людей

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Жители Кемерова в соцсетях жалуются на бездомных собак, обитающих у ресторана «Арарат» на правом берегу Томи.
Так, одна женщина опубликовала снимок забинтованной мужской руки, и пожаловалась, что на парковке у ресторана «Арарат» ее родственника укусила собака. По ее словам, собак прикармливают, однако в заведении эту информацию опровергли.
Там добавили, что бродячих собак не кормят. Животные могут приходить из частного сектора, расположенного радом.
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«У нас сотрудники в тот день ходили на перекуры, и никаких собак на территории не видели. Потом уже на парковке были люди и спрашивали, нет ли у нас животных. Наверное, этот тот случай. При этом с жалобами на укус животного никто не обращался», — пояснил сотрудник ресторана в беседе с «Сiбдепо».
Там добавили, что бродячих собак не кормят. Животные могут приходить из частного сектора, расположенного радом.
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Элина Позднякова