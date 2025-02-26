Предстоит серия пластических операций: мальчика с разодранным собаками лицом доставили вертолётом в Краснодар

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Восьмилетнего Валю, которому соседские хаски разодрали лицо, доставили вертолётом санавиации в Краснодар. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Мальчик шёл после школы в гости к отцу в СНТ «Авиатор» в районе Красной Поляны. За несколько метров до дома на ребёнка из-за забора выскочили две злобные хаски, сорвавшиеся с цепи. Мальчик чудом выжил после нападения животных, но его лицо жутко изуродовано.
Сначала Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.
Врачи сообщают, что мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.
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Сначала Валю доставили в детский центр в Сочи, где подключили к аппарату ИВЛ. После того, как состояние стабилизировалось, его срочно госпитализировали санавиацией в краевую больницу в Краснодар.
Врачи сообщают, что мальчик по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. После прохождения лечения ему предстоит серия пластических операций.
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Анастасия Чинкова