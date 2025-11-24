Трамп хочет возродить серию фильмов «Час пик» и давит на компанию Paramount

24 ноября 2025, 11:50

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп намерен вернуть в массовую культуру формат комедий и боевиков 80–90-х годов — с маскулинными героями и фирменным юмором. Об этом сообщает издание Semafor.