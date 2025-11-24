Трамп хочет возродить серию фильмов «Час пик» и давит на компанию Paramount
Президент США Дональд Трамп намерен вернуть в массовую культуру формат комедий и боевиков 80–90-х годов — с маскулинными героями и фирменным юмором. Об этом сообщает издание Semafor.
Как оказалось, Трамп лично попросил владельца Paramount Ларри Эллисона перезапустить популярную франшизу «Час пик» с Джеки Чаном и Крисом Такером. Президент давний фанат старой школы боевиков, включая «Кровавый спорт» 1988 года, и считает, что Голливуд утратил этот жанр. Эллисон, владелец Paramount и претендент на покупку Warner Bros., якобы воспринял идею всерьёз.
Создатель оригинальной трилогии Бретт Рэтнер, который после обвинений в домогательствах в 2017 году был фактически исключён из индустрии, уже вернулся к работе — он снимает документальный фильм о Мелании Трамп. Amazon заплатил за него 40 миллионов долларов.
