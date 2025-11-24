В Австралии депутата обвинили в расизме за приход в парандже на заседание
В Австралии ультраправый депутат Полин Хэнсон пришла на заседание Сената в парандже, пытаясь привлечь внимание к законопроекту, запрещающему ношение религиозной одежды, скрывающей лицо. Законопроект снова отклонили.
Как сообщает NBC, коллеги встретили Хэнсон выкриками и ироническими вопросами, не приехала ли она «только что из Афганистана». Заседание пришлось отложить из-за её отказа снять паранджу.
Действия сенатора раскритиковали как проявление откровенного расизма и исламофобии. Лидер Лейбористской партии Пенни Вонг отметила, что такой уровень неуважения «недостоин члена Австралийского Сената».
Хэнсон уже устраивала подобный перфоманс в 2017 году в поддержку того же закона и тогда подверглась критике за оскорбление чувств верующих.
