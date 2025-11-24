Достижения.рф

В Австралии депутата обвинили в расизме за приход в парандже на заседание

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Австралии ультраправый депутат Полин Хэнсон пришла на заседание Сената в парандже, пытаясь привлечь внимание к законопроекту, запрещающему ношение религиозной одежды, скрывающей лицо. Законопроект снова отклонили.



Как сообщает NBC, коллеги встретили Хэнсон выкриками и ироническими вопросами, не приехала ли она «только что из Афганистана». Заседание пришлось отложить из-за её отказа снять паранджу.

Действия сенатора раскритиковали как проявление откровенного расизма и исламофобии. Лидер Лейбористской партии Пенни Вонг отметила, что такой уровень неуважения «недостоин члена Австралийского Сената».

Хэнсон уже устраивала подобный перфоманс в 2017 году в поддержку того же закона и тогда подверглась критике за оскорбление чувств верующих.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0