В Австралии депутата обвинили в расизме за приход в парандже на заседание

24 ноября 2025, 18:33

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

В Австралии ультраправый депутат Полин Хэнсон пришла на заседание Сената в парандже, пытаясь привлечь внимание к законопроекту, запрещающему ношение религиозной одежды, скрывающей лицо. Законопроект снова отклонили.