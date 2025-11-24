Адольф Гитлер снова идёт на выборы в Намибии
В Намибии 59-летний Адольф Гитлер Уунона, руководящий округом Омпудья с 2004 года, заявил о своём участии в местных выборах 26 ноября. В 2020 году он был переизбран с результатом почти 85%, и эксперты считают, что у него высокие шансы снова победить.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», политик подтвердил, что его назвали в честь нацистского лидера, однако подчеркнул, что не имеет никакого отношения к нацизму и на публике использует только имя Адольф. Он отметил, что в детстве считал имя обычным и не придавал ему политического значения.
Жители округа критикуют Уунону за застой в развитии района и возмущаются, что платят ему «не за игру в карты на работе». Несмотря на критику, он остаётся популярным и имеет серьёзные позиции на предстоящих выборах.
