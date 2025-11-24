24 ноября 2025, 18:53

Фото: iStock/Anastasiia_M

В Намибии 59-летний Адольф Гитлер Уунона, руководящий округом Омпудья с 2004 года, заявил о своём участии в местных выборах 26 ноября. В 2020 году он был переизбран с результатом почти 85%, и эксперты считают, что у него высокие шансы снова победить.