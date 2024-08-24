Депутаты предложили депортировать из России всех мигрантов с судимостью

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На следующей неделе депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены разрешений на временное проживание и вид на жительство», – отметила парламентарий.
Она указала, что согласно действующему российскому законодательству, иностранцы могут въезжать в Россию после погашения судимости.
Также Авксентьева обратила внимание на распространение в России так называемых «молельных домов» или религиозных центров, организованных «фактически без согласований , в любом месте вплоть до квартиры». Она пообещала подготовить депутатский запрос по этому вопросу.
Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о новых инициативах в области миграционной политики.
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Александр Климов