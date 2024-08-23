Верховный суд РФ предложил освобождать участников СВО от уголовного наказания

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Законопроект, предусматривающий освобождение бойцов спецоперации от уголовной ответственности, внес Верховный суд РФ. Об этом говорится в базе данных Госдумы.
Предлагается внести дополнения в статью про установление возможности освободить от уголовного наказания на стадии судебного разбирательства по уголовным делам в отношении подсудимых, которых призвали на службу в ВС РФ.
Ранее сообщалось, что кабмин поддержал законопроект Верховного суда России.
Перед этим депутаты нижней палаты парламента признали необходимость закона, предусматривающего контроль за осужденными, которые вернулись со спецоперации.
До этого была информация, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении ставропольского таксиста, обманувшего бойца СВО.
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Ранее сообщалось, что кабмин поддержал законопроект Верховного суда России.
Перед этим депутаты нижней палаты парламента признали необходимость закона, предусматривающего контроль за осужденными, которые вернулись со спецоперации.
До этого была информация, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело в отношении ставропольского таксиста, обманувшего бойца СВО.
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Никита Кротов