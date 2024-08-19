В ГД оценили идею запрета мигрантам переезжать в РФ с семьями

Фото: istockphoto/ANGHI
Запрет для мигрантов переезжать в РФ с семьей способен навредить, уверена депутат ГД Светлана Бессараб. Своим мнением она поделилась в комментарии «Ленте.ру».
Парламентарий подчеркнула, что сегодня стране нужны специалисты, готовые выполнять низкооплачиваемую работу, на которую не идут граждане РФ.
Бессараб считает, что если человек качественно исполняет свои обязанности, пусть и низкооплачиваемые, и при этом соблюдает закон, то ему можно разрешить переехать с семьей.
Читайте также:
Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: «На воре шапка сгорела»
МИД: Россия ввела санкции против консалтинговых агентств Британии
В Берлине сделали заявление о «Северных потоках»
Бессараб считает, что если человек качественно исполняет свои обязанности, пусть и низкооплачиваемые, и при этом соблюдает закон, то ему можно разрешить переехать с семьей.
«Мне кажется, что коллеги все же несколько торопятся с таким решением…» — прокомментировала законотворец.До этого сообщалось, что депутаты от ЛДПР хотят внести законопроект, который запретит мигрантам въезжать в РФ на основании родства с работающим на территории РФ человеком.
Читайте также:
Лавров о реакции Запада на атаку ВСУ в приграничье: «На воре шапка сгорела»
МИД: Россия ввела санкции против консалтинговых агентств Британии
В Берлине сделали заявление о «Северных потоках»
Никита Кротов