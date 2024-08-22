Госдума готовит законопроект о лишении гражданства за насилие

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В Государственную думу России внесут законопроект, предлагающий лишение мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера. Инициаторами законопроекта выступили депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду» под руководством Сергея Миронова.
Документ предполагает расширение перечня преступлений, за совершение которых предусмотрено лишение гражданства. Согласно пояснительной записке, в этот перечень будут включены любые насильственные действия или принуждение к действиям сексуального характера, передает РИА Новости. Также проектом предлагается лишение гражданства за посягательство на жизнь и насилие в отношении представителей власти.
Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект является ответом на растущие опасения граждан из-за насилия, совершаемого мигрантами, и особенно акцентировал внимание на безопасности женщин.
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Сергей Миронов подчеркнул, что законопроект является ответом на растущие опасения граждан из-за насилия, совершаемого мигрантами, и особенно акцентировал внимание на безопасности женщин.
«Из-за боязни перед мигрантами в некоторых российских городах и населенных пунктах женщины всё больше стали бояться выходить на улицу по вечерам. Мы считаем, что одной из мер решения этой проблемы станет лишение мигрантов гражданства за любые преступления сексуального характера», — заявил Миронов.В настоящее время иностранные граждане могут лишиться гражданства России за террористические и экстремистские преступления, захват заложников, организацию незаконных вооруженных формирований, распространение фейков о российской армии, а также за диверсионную деятельность, шпионаж и госизмену.
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Елена Перлова