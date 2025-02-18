Депутаты предложили новый закон о ценах на такси

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Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предложили законопроект, запрещающий агрегаторам назначать повышенную цену в такси пассажирам с детьми. Об этом рассказал депутат Андрей Рябоконь. По его словам, стоимость поездки для семей оказывается выше на 10-20%.
«Рябоконь предложил три основных решения. Первое – обязательное наличие детского удерживающего устройства в такси. Второе – единые тарифы для всех. Третье – предоставление регионам права субсидировать тарифы для многодетных семей», — пишет «Петербургский дневник» после беседы с депутатом.Тем временем в Кемеровской области увеличили единое пособие для семей с детьми. Как сообщает «Сiбдепо», теперь данная выплата составляет 7 826,50 рублей, 11 739,75 рублей или 15 653 рублей в месяц, или иначе говоря, 50%, 70% или 100% от прожиточного минимума на одного ребенка.
«Для его оформления необходимо, что минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи был не меньше 4 минимальных размеров оплаты труда — 89 760 рублей за 12 месяцев. Если в расчетном периоде этот член семьи по уважительным причинам не зарабатывал, то минимальная планка заработка пропорционально уменьшается», — отмечает издание.Читайте также:
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