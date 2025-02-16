Минпросвещения и Госдума разрабатывают инициативы по пресечению травли в школах

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Совместную разработку инициатив по пресечению травли в школах осуществляет Минпросвещения и Госдума. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на представителя министерства Ларису Фальковскую.
«Сейчас на площадке Госдумы и нашего министерства идет работа по подготовке ряда законодательных инициатив, которые будут направлены как раз на вот такое более жесткое пресечение, причем пресечение как травли со стороны педагогов, так и непосредственно ответственности родителей, законных представителей...» — сказала она.
По словам Фальковской, разрабатываются именно механизмы поддержки и помощи, а не наказания и обвинения.
Специалист резюмировала, что любые проявления агрессии в среде образования должны быть пресечены, и не имеет значения, в чью сторону эта агрессия направлена.
Ранее стало известно, где построят новую школу.
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