Минпросвещения и Госдума разрабатывают инициативы по пресечению травли в школах

Если на человека оформили кредит мошенники, ему нужно обратиться к полицейским, прокуратуре, а также в кредитную организацию и онлайн-приемную ЦБ РФ. Если ничего из вышеперечисленного не сработало, можно смело обращаться в суд, пишет РБК.