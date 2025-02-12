В Госдуме раскрыли, как существенно увеличить пенсию за пять лет

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Пять дополнительных лет работы после выхода на пенсию позволят увеличить фиксированную часть выплаты страховой пенсии по старости на 36% и на 45% повысить индивидуальные коэффициенты. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб, подчеркнув, что важно «работать в белую».
«То есть не работать в теневом секторе экономики, а работать по трудовому найму. Или, если работаешь самозанятым, то тогда формировать самостоятельно свои пенсионные баллы. <…> Чем длительнее стаж и чем больше зарплата, тем больше будет пенсия в конечном итоге», — пояснила парламентарий в беседе с RT.В то же время экономист Владимир Григорьев заявил, что в современных реалиях нельзя уходить на пенсию, не имея финансовой подушки на старость. В беседе с Общественной Службой Новостей эксперт отметил банковские депозиты, покупку недвижимости и накопительное страхование жизни как наиболее оптимальные способы ее формирования.
«Такой подход чреват тем, что люди могут оказаться не в тех жизненных условиях, в которых хотели бы жить. Конечно, хорошо, если окажутся родственники, которые смогут их финансировать. <…> Пенсионного обеспечения не хватает для того, чтобы жить комфортно. Если убрать из общего списка специальные пенсии, которые могут выделяться бывшим военным, например, сотрудникам силовых структур, то это более-менее небольшие суммы», — поделился экономист.Читайте также:
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