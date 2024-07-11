Депутаты предложили создать единую научную конференцию для школьников

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Депутаты Госдумы Сергей Кабышев, Яна Лантратова и Александр Аксёненко выступили с инициативой провести всероссийскую научно-практическую конференции школьников.
По мнению парламентариев, такая мера поможет развитию тех учащихся, у которых есть выдающиеся способности к научно-исследовательской деятельности.
До этого стало известно, что с начала приемной кампании абитуриенты подали более миллиона заявлений на поступление в вузы через сервис портала госуслуг.
Ранее сообщалось, что Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, будет проходить с 10 по 30 июля, в этом году она посвящена сказкам. В рамках акции проведут творческий конкурс для школьников, любой участник которого сможет продемонстрировать свои актёрские и литературные таланты.
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«Просим рассмотреть возможность организации и проведения ежегодной всероссийской научно-практической конференции школьников и представить позицию правительства Российской Федерации по данному вопросу», — приводит RT соответствующее обращение депутатов на имя заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко.
До этого стало известно, что с начала приемной кампании абитуриенты подали более миллиона заявлений на поступление в вузы через сервис портала госуслуг.
«Абитуриенты подали с помощью суперсервиса госуслуг «Поступление в вуз онлайн» уже более миллиона заявлений. В этом году на пике портал обрабатывал до 16 тыс. заявок в час. Все они были переданы в вузы в среднем в течение 30 минут», – приводит АГН «Москва» материал пресс-службы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Ранее сообщалось, что Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота», направленная на популяризацию традиций народов России, будет проходить с 10 по 30 июля, в этом году она посвящена сказкам. В рамках акции проведут творческий конкурс для школьников, любой участник которого сможет продемонстрировать свои актёрские и литературные таланты.
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Мелисса Тимофеева