В Подмосковье 6 июля стартует вторая волна записи в первый класс

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В субботу, 6 июля, в Московской области начнётся приём заявлений в первый класс не по месту регистрации. Об этом напомнили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
«Записать ребенка в желаемую школу во вторую волну можно при наличии свободных мест. Запись будет открыта на региональном портале госуслуг. Оригиналы документов в школу приносить не нужно – все данные проверят удалённо. Приём заявок продлится до 5 сентября», − говорится в сообщении.Первая волна подачи документов проходила с 1 апреля по 30 июня. В первые классы зачисляли детей, зарегистрированных на прикреплённой территории, а также льготников.
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Лора Луганская