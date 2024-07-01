Ученики трёх школ Серпухова приняли участие в сборе гуманитарной помощи

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Сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции провели в Серпухове, в акции приняли участие ученики трёх школ — №12, №18 и №19, а также воспитанники дошкольных отделений, родители ребят и педагоги, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Для бойцов ребята собрали, предметы первой необходимости, продукты и сладкие подарки. Сбор гуманитарной помощи проводился 30 июня», — говорится в сообщении.В администрации Серпухова отметили, что выездной пункт приёма гуманитарной помощи будет работать всё лето. В округе в следующий раз он откроется 13 июля в посёлке Большевик у дома №13 по Спортивной улице. Часы работы выездного пункта приёма гуманитарной помощи — с 11 утра до четырёх часов дня. Бойцам нужны лекарства и тёплые вещи, можно приносить и сладости.
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