Депутаты предложили убрать одну графу из российского паспорта
Депутаты Госдумы предложили изменить формат российского паспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев к главе МВД Владимиру Колокольцеву.
Речь идет о том, чтобы убрать из него сведения о месте выдачи и код подразделения, а также закрепить за гражданином постоянный номер документа, который не будет меняться при замене. Инициаторы считают, что смена номера паспорта нередко создает россиянам заметные неудобства.
В чатности, приходится оперативно обновлять данные в банках, на госпорталах и в учетных записях различных сервисов. По их мнению, реализация подобной инициативы помогла бы избежать вышеперечисленных проблем.
Указание в паспорте кода подразделения и места выдачи законотворцы назвали избыточным. Эти сведения, как отмечается, при необходимости можно получать по запросу через единые государственные базы данных. В обращении подчеркивается, что предлагаемые меры помогут снизить нагрузку на граждан, сэкономив их время.
Читайте также: