Депутаты предложили убрать одну графу из российского паспорта

27 января 2026, 18:05

В Госдуме предложили сохранять номер паспорта при замене и убрать место выдачи

Фото: istockphoto/yuliasverdlova

Депутаты Госдумы предложили изменить формат российского паспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на обращение парламентариев к главе МВД Владимиру Колокольцеву.