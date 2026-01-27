Эксперт ответил, почему важно регулярно менять банковские карты
Регулярная замена банковских карт раз в три-пять лет может помочь снизить риск мошенничества.
Об этом рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, после перевыпуска меняются все реквизиты, и новые данные остаются известными только владельцу карты.
Эксперт выделил три ключевые причины обновлять карту. Первая — безопасность. Новая карта получает другой номер и новый трехзначный CVC-код, что уменьшает риски, связанные с возможной утечкой данных. Он также напомнил, что многие банки уже не выдают ПИН в конвертах — оформление и подтверждение операций происходит через мобильное приложение.
Вторая причина — износ. Чип имеет ограниченный срок службы и может перестать работать из‑за неправильной эксплуатации или внешних условий. Перевыпуск помогает избежать ситуации, когда карта внезапно «откажет» при оплате.
Третья — технологические обновления. Банковская инфраструктура и сами карты развиваются. Появляются новые форматы, улучшаются банкоматы, повсеместно внедряется бесконтактная оплата. Замена карты позволяет клиенту получать доступ к более современным возможностям и повышает удобство использования.
Читайте также: